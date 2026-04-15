Trump reconoce posibles pérdidas republicanas en las próximas elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que incluso las administraciones más exitosas suelen enfrentar derrotas en las elecciones legislativas de medio término, un fenómeno que, según él, se repite históricamente en la política estadounidense.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump fue consultado sobre sus expectativas para los próximos comicios y la posibilidad de que el Partido Republicano pierda escaños en la Cámara de Representantes.

“Cuando alguien es elegido presidente, ese partido siempre pierde las elecciones de medio término. No sé por qué. Nadie puede explicarlo”, señaló el mandatario, quien agregó que incluso ha consultado a especialistas en psicología para entender ese comportamiento del electorado.

La visión de Trump sobre su gestión

El presidente defendió el desempeño de su administración durante el primer año de gobierno, asegurando que ha sido uno de los más sólidos en la historia reciente.

“Creo que tuve el mejor primer año”, afirmó Trump, destacando avances en materia económica, la implementación de recortes impositivos y regulatorios, así como logros en política exterior.

Busca mantener la mayoría en el Congreso

Las elecciones de medio término en Estados Unidos suelen ser vistas como un referéndum sobre la gestión presidencial. Históricamente, el partido en el poder enfrenta dificultades para mantener su mayoría en el Congreso, lo que genera un reequilibrio político en la segunda mitad del mandato.

Trump, consciente de esta tendencia, intenta reforzar la narrativa de que incluso los presidentes considerados “grandes” han sufrido pérdidas en estos comicios, preparando el terreno para posibles resultados adversos sin que ello implique un cuestionamiento directo a su gestión.