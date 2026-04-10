Retiran FAMOSO queso por contaminación con bacteria E. coli

Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron el retiro voluntario de varios productos de queso cheddar de la marca Raw Farm, tras la posible contaminación con la bacteria E. coli, en medio de una investigación por un brote de enfermedades asociadas al consumo de lácteos sin pasteurizar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detalló que la medida afecta exclusivamente a ciertos lotes de queso cheddar elaborados con leche cruda, producidos por la compañía con sede en California.

Entre los productos retirados se encuentran bloques y presentaciones ralladas con fechas de caducidad que van de mayo a septiembre de 2026.

Retiro de queso por riesgo sanitario

El retiro incluye, entre otros, bloques de queso cheddar ligeramente salado de distintas presentaciones —227 gramos, 454 gramos y hasta 80 onzas—, así como versiones con jalapeño y bolsas de queso rallado. Cada uno de los productos cuenta con números de lote y códigos de barras específicos que permiten su identificación.

La empresa indicó que la retirada se realiza de forma voluntaria, aunque bajo protesta, y subrayó que no se han detectado patógenos en las muestras analizadas ni por la propia compañía ni por autoridades sanitarias. Asimismo, sostuvo que otros productos de su catálogo no están involucrados.

Investigación por brote y contagios de E. coli

El retiro ocurre en el contexto de una investigación iniciada por la FDA tras detectarse un brote de infecciones por E. coli. De acuerdo con la información oficial, al menos nueve personas, incluidos menores de edad, han enfermado en relación con este evento.

Las entrevistas realizadas a los afectados revelaron que la mayoría había consumido productos de la marca Raw Farm. Además, los análisis de secuenciación genética mostraron que las cepas de la bacteria están estrechamente relacionadas, lo que apunta a una fuente común de contagio.

Pese a estos hallazgos, las inspecciones en las instalaciones de la empresa no han arrojado resultados positivos de E. coli en los productos analizados hasta el momento.

La retirada voluntaria se limita al queso cheddar de la marca Raw Farm, y no se está retirando voluntariamente ningún otro producto”, señaló la compañía.

Riesgos asociados a la bacteria E. coli

Especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que, aunque muchas cepas de E. coli son inofensivas, algunas pueden provocar enfermedades graves como diarrea intensa, infecciones urinarias, neumonía o incluso sepsis.

La secuenciación genética indica que las personas afectadas comparten una fuente común de infección”, informaron las autoridades sanitarias.

La infección puede producirse por el consumo de alimentos o agua contaminados, así como por contacto con animales o entornos contaminados.

Los grupos con mayor riesgo incluyen niños menores de cinco años, adultos mayores de 65, personas con sistemas inmunológicos debilitados y viajeros internacionales. En estos casos, las complicaciones pueden ser más severas.

Las autoridades recomendaron evitar el consumo de los productos señalados y seguir medidas básicas de higiene, como el lavado adecuado de manos y la correcta manipulación de alimentos.

El caso se produce en un contexto de creciente interés por los productos lácteos crudos, cuya falta de pasteurización implica mayores riesgos sanitarios al no eliminar bacterias potencialmente peligrosas como E. coli, Salmonella o Listeria.