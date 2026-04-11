Trump anuncia que EU iniciará proceso para despejar el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país ha comenzado el proceso de “despejar el Estrecho de Ormuz” con el objetivo de reabrir el flujo de petróleo desde el Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales.

En un mensaje difundido, Trump afirmó que esta operación se realiza “como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, y criticó que esas naciones “no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos”.

El Estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. En medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las tensiones con Israel en el Líbano, garantizar la seguridad de esta ruta se ha convertido en un asunto prioritario para Washington.

Trump subrayó además que “buques petroleros vacíos de muchas naciones se dirigen a Estados Unidos para cargarse de petróleo”, lo que, según él, demuestra la dependencia global de la producción energética estadounidense.

Trump asegura que Irán “está perdiendo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán “está perdiendo, ¡y perdiendo mucho!”, al enumerar lo que considera la destrucción de las principales capacidades militares del país. En un mensaje difundido, sostuvo que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes han desaparecido, que su sistema antiaéreo y radares están inoperativos, y que sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios arsenales.

Trump añadió que “sus líderes de toda la vida ya no están con nosotros, alabado sea Alá”, y que lo único que le queda a Irán es la amenaza de que un barco pueda encallar en una mina marina. Según el mandatario, incluso sus 28 barcos minadores “yacen en el fondo del mar”.

El discurso refuerza la narrativa de Washington de que Irán se encuentra debilitado y sin capacidad de sostener un conflicto prolongado. Sin embargo, las negociaciones en curso y la postura de Teherán, que insiste en incluir al Líbano dentro del alto el fuego, muestran que la guerra no se limita al plano militar, sino que se extiende a un complejo tablero político y regional.