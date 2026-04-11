Comienzan las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos

Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos arrancaron oficialmente en Islamabad, según confirmaron las agencias iraníes Fars y Tasnim, que destacaron los avances logrados en las reuniones preliminares y la reducción de los ataques israelíes en el sur de Beirut como factores que facilitaron el inicio del proceso.

El vicepresidente estadounidense JD Vance se reunió con Sharif en Islamabad, en un encuentro que simboliza el compromiso de Washington con el proceso. El comunicado oficial subrayó que Pakistán espera contribuir a una paz sostenible en la región, reforzando su papel como mediador clave en un conflicto que ha desestabilizado el Medio Oriente y afectado el comercio energético global.

El inicio de las negociaciones ocurre en un momento en que Israel mantiene su ofensiva contra Hezbollah en el sur del Líbano, mientras Irán insiste en que el país árabe es “inseparable” del alto el fuego pactado con Washington. Esta diferencia de interpretación sobre el alcance de la tregua añade complejidad al proceso, ya que Estados Unidos no reconoce formalmente que el acuerdo incluya al Líbano.

El vicepresidente estadounidense JD Vance se reunió con Sharif en un encuentro que simboliza el compromiso de Washington. via REUTERS

La reducción de los ataques israelíes en Beirut fue mencionada por las agencias iraníes como un factor que permitió abrir la puerta al diálogo. Sin embargo, la continuidad de las operaciones militares y las exigencias de Líbano de un cese al fuego previo a cualquier negociación con Israel muestran que la paz regional depende de múltiples actores y no solo del entendimiento entre Teherán y Washington.

Hamas celebra inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

El grupo palestino Hamas celebró el inicio de las conversaciones en Islamabad entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, destinadas a acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra en Medio Oriente. En un comunicado, el movimiento calificó como positivo tanto el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Teherán y Washington como el arranque del diálogo en Pakistán.

El grupo afirmó que la tregua y las negociaciones representan un paso hacia el fin de la “agresión sionista-estadounidense”. Según su comunicado, Israel habría pretendido “modificar el mapa político y geográfico de la región para asegurar su supervivencia y lograr el dominio absoluto”, pero la resistencia iraní habría impedido ese objetivo. Hamas sostuvo que la firmeza del pueblo y los líderes de Irán contribuyó al “colapso del plan sionista”.

Hamas forma parte del llamado Eje de la Resistencia, una red de actores respaldados por Irán que incluye a Hezbollah en Líbano y otros grupos en Siria e Irak.