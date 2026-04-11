Trámite militar en EU impacta a mexicanos; registro automático

SAN DIEGO.– El gobierno de Estados Unidos informó que comenzará a registrar automáticamente para el servicio militar a todos los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, una medida que incluye a cerca de tres millones de migrantes mexicanos e hijos de mexicanos que han migrado a ese país.

Los jóvenes mexicanos, migrantes legales y los ciudadanos hijos de mexicano, son la mayoría.

De acuerdo con cifras demográficas, los jóvenes latinos o hispanos de entre 18 y 25 años de edad suman unos 9.7 millones.

De ellos, 58.9%, es decir 5.9 millones de jóvenes, son tanto mexicanos inmigrantes legales como hijos de mexicanos, quienes son denominados en conjunto como “de origen mexicano”.

El dato

Presión

· Una campaña impulsada por Jesse Ventura, exgobernador de Minnesota, exige que Barron Trump, el hijo del presidente Trump, se registre para el servicio militar.

Los jóvenes de origen mexicano son 2.8 millones de hombres y 2.7 millones de mujeres.

Los potenciales reclutas de nuestro país suman por lo menos 28 por ciento de todos los hispanos de entre esas edades.

Esto se enmarca en el contexto de la guerra contra Irán, que inició el pasado 28 de febrero.

Cuatro de los 365 soldados de Estados Unidos heridos desde el inicio de la guerra con Irán, hace cinco semanas, son mexicanos, según el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa del Pentágono.

Antes de este anuncio y después de que Estados Unidos comenzó los ataques contra Irán, la posibilidad de reclutamiento obligatorio despertó inquietud entre la población estadunidense, de todos los grupos demográficos.

De acuerdo con encuestas, 61% de los estadunidenses rechaza el reclutamiento militar y solo 21 por ciento lo apoya.