Tripulación de Artemis II inicia su regreso a la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II, que vuelven del primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo, se dirigen a toda velocidad hacia la Tierra mientras preparan su nave espacial Orión para la fase final del descenso y amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa del sur de California.

18:14 horas. Los controladores de la NASA están a la espera de confirmar el estado de los astronautas.

18:09 horas. La cápsula con los cuatro astronautas ameriza en el Pacifico. Reportan que todo "salió de acuerdo al plan".

18:04 horas. La cápsula supera su entrada a la atmósfera y libera sus paracaídas. Los equipos de rescate se dirigen a la zona del amerizaje.

La capsula florta hacia su amerizaje. Especial.

17:54 horas. Inician los seis minutos de "black out", por el cual los astronautas estarán incomunicados con la base central de la NASA.

A las 17: 30 horas, la nave de los astronautas se desacopló del módulo de servicio para iniciar su regreso a la Tierra.

Tras la separación, los ingenieros de la NASA aseguraron que la integridad de la cápsula estaba confirmada y dijeron que la reentrada a la atmósfera debería proceder sin contratiempos.

La nave de los astronautas se separó del módulo de servicio. NASA

El regreso a la Tierra someterá a la nave espacial Orion, construida por Lockheed Martin, a una prueba crítica de su escudo térmico, que sufrió un nivel inesperado de calor y tensión durante la reentrada en el vuelo de prueba de 2022.

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, informaron que la situación en el espacio estaba controlada y esperaban que todo saliera bien.

Fuerzas de recuperación ya se encuentran desplegadas en el Océano Pacífico para recibir la cápsula Orion una vez concrete su amerizaje.

Los cuatro se convirtieron en los primeros astronautas en volar cerca de la Luna desde el programa Apolo de los años 60 y 70. Glover, Koch y Hansen también hicieron historia como el primer astronauta negro, la primera mujer y el primer ciudadano no estadounidense, respectivamente, en participar en una misión lunar.

La NASA afirma que los equipos de rescate tardarán aproximadamente otra hora en asegurar la Orión, ayudar a los astronautas a salir de la cápsula uno por uno y subirlos a los helicópteros que sobrevolarán la zona.

En el punto álgido del vuelo, la tripulación alcanzó una distancia de 252.756 millas de la Tierra, superando el récord anterior de aproximadamente 248.000 millas establecido en 1970 por la tripulación del Apolo 13.