Buques de guerra de Estados Unidos cruzan el estrecho de Ormuz

Dos buques de guerra estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz, en lo que constituye el primer tránsito de este tipo desde el inicio del conflicto con Irán. Según medios locales, la maniobra marca el inicio de un proceso de “desbloqueo” de esta vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, tal como aseguró el presidente Donald Trump el sábado.

El movimiento militar se produce en paralelo a las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos que comenzaron en Islamabad. La operación, realizada sin coordinación con las autoridades iraníes, involucró a dos destructores de la Armada estadounidense equipados con misiles guiados. De acuerdo con The Wall Street Journal, el tránsito se llevó a cabo sin incidentes, mientras que el medio Axios precisó que el objetivo es dar confianza a los buques mercantes para retomar la navegación por el estrecho.

Declaraciones de Trump

Trump afirmó que Estados Unidos había iniciado “el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”. En su mensaje, publicado en Truth Social, criticó la falta de acción de otras naciones: “Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos”.

El presidente también rechazó las versiones de medios que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos: “En realidad todo el mundo sabe que están perdiendo, y perdiendo a lo grande”. Añadió que la única ventaja iraní es la amenaza de minas marinas en el estrecho, pero aseguró que la flota de barcos minadores de Irán, compuesta por 28 naves, “yace en el fondo del mar” tras ataques estadounidenses.

Irán había bloqueado el paso de la mayoría de buques por el estrecho como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero. La reapertura de esta vía marítima era, en teoría, una de las condiciones del alto al fuego anunciado días atrás entre Washington y Teherán. El tránsito de los dos destructores estadounidenses busca demostrar control de la zona y garantizar seguridad a los transportistas de crudo y gas que dependen de esta ruta vital.

Con información de AFP.