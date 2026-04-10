Astronautas de la misión Artemis II salen de la cápsula sanos y salvos

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron este viernes tal como estaba previsto, frente a la costa de California, culminando así una misión de 10 días de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección.

Esta misión se trata de la primera luego de medio del programa Apolo.

Tras su exitoso amerizaje y de haber recobrado el contacto con la NASA los astronautas confirmaron que se encontraban con vida y bien. Las primeras palabras del estadounidense Reid Wiseman fueron:

“Vaya viaje. Estamos estables. Los cuatro estamos bien”.

Los cuatro astronautas fueron extraídos de forma segura, tras verificarse su estado de salud. Especial

Se necesitó de más de una hora de trabajo y de alrededor de 40 personas para ayudar a los cosmonautas a salir de la cápsula Orión.

"Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro", anunció el comandante Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38 mil kilómetros por horas.

Tras un breve pero angustioso apagón de comunicaciones durante su crucial reingreso, la voz de Wiseman infundió alivio al confirmar que los astronautas estaban en camino de regreso a casa. "Los escuchamos fuerte y claro", dijo el comandante al retomar contacto con el centro de control de la misión en Houston.

"Qué viaje. Estamos estables", agregó, e informó un código "green" para los cuatro miembros de la tripulación, que significa que estaban en buenas condiciones.

Tras despegar desde Florida el 1 de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

El lunes pasado viajaron por detrás de la Luna, capturando en alta definición una imagen de la Tierra asomando detrás de una Luna majestuosa, cuyos tonos cambiaban entre gris y marrón.

Su cápsula Orion realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (00:07 GMT del sábado), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

Uno d elos astronautas confirmó que los cuatro estaban "bien" tras el amerizaje. Especial.

La Armada de Estados Unidos fue en busca de la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.

Este regreso de los tripulantes representa un alivio para las familias de los astronautas y constituye un éxito innegable para la NASA tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el viaje como "una misión perfecta". "Hemos retomado el envío de astronautas a la Luna", dijo. "Esto es solo el comienzo". "Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base", agregó.