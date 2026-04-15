Irán utilizó satélite espía chino para vigilar bases de EU

Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales de 2024 que le permitió atacar bases militares de Estados Unidos en todo Oriente Medio durante la reciente guerra, según informó el miércoles el Financial Times.

El satélite TEE-01B, construido y lanzado por la empresa china Earth Eye Co, fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tras su lanzamiento al espacio desde China, según el informe, que basa su información en documentos militares iraníes filtrados.

En marzo, Irán tomó imágenes para luego atacar bases de EU

Los mandos militares iraníes ordenaron al satélite que vigilara las principales instalaciones militares estadunidenses, según el periódico, que se basa en listas de coordenadas con marca de tiempo, imágenes de satélite y análisis orbitales. Las imágenes se tomaron en marzo, antes y después de los ataques con drones y misiles contra esos lugares, según el Financial Times.

Como parte del acuerdo, la Guardia Revolucionaria Islámica obtuvo acceso a estaciones terrestres comerciales operadas por Emposat, un proveedor de servicios de control de satélites y datos con sede en Pekín y una red que se extiende por Asia, América Latina y otras regiones, según el diario.

La Casa Blanca, la CIA, el Pentágono, así como el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el Ministerio de Defensa y su embajada en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este acontecimiento. Earth Eye Co y Emposat tampoco respondieron de inmediato a las preguntas de Reuters.

El FT señaló que la Casa Blanca no hizo comentarios sobre la relación entre Emposat y la Guardia Revolucionaria Islámica, pero un portavoz se refirió a las declaraciones que el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo el fin de semana, cuando advirtió de que China se enfrentaría a "grandes problemas" si proporcionaba a Irán sistemas de defensa aérea.

Al ser preguntada sobre el asunto, la embajada china en Washington dijo al FT: "Nos oponemos firmemente a que las partes pertinentes difundan desinformación especulativa e insinuante contra China".

Las bases de EU en Prince Sultan y Muwaffaq Salti, de las que fueron vigiladas

El satélite captó imágenes de la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita los días 13, 14 y 15 de marzo, según el diario estadunidense.

El 14 de marzo, Trump confirmó que aviones estadunidenses en la base habían sido alcanzados.

Según el informe, el satélite también vigiló la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania y lugares cercanos a la base naval de la Quinta Flota de Estados Unidos en Manama, Baréin, y al aeropuerto de Erbil, en Irak, en torno a la fecha de los ataques reivindicados por al Guardia Revolucionaria Islámica contra instalaciones en esas zonas.

Con información de Reuters.

*mcam