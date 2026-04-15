Netanyahu confirma que ejército israelí sigue lanzando ataques contra Hezbollah

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el ejército sigue lanzando ataques contra Hezbollah y que estaba a punto de "aplastar" Bint Jbeil, mientras aumenta la presión internacional para que se alcance un alto el fuego entre Israel y el Líbano.

A través de un video publicado en redes sociales, Netanyahu dijo que ha dado instrucciones al ejército para que continúe reforzando la zona de seguridad en el sur del Líbano.

Nuestras fuerzas continúan golpeando a Hezbolá, estamos a punto de tomar Binat Jbeil. Paralelamente, ayer di instrucciones a las FDI para continuar ampliando la zona de seguridad”

En cuanto a Irán, Netanyahu dijo que Estados Unidos mantiene a Israel informado y que ambos países están alineados. En caso de que fracase el alto el fuego con Irán, estarán preparados para cualquier situación.

Nuestros amigos los estadounidenses nos actualizan constantemente sobre los contactos con Irán. Nuestros objetivos son idénticos. Ante la posibilidad de que la lucha se reanude, estamos preparados para cualquier escenario”

Israel reanuda advertencia de evacuación en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron nuevamente una advertencia de evacuación masiva dirigida a los habitantes del sur del Líbano, en el marco de la ofensiva contra el grupo Hezbollah.

El portavoz militar israelí, coronel Avichay Adraee, señaló a través de la red social X que la acción del grupo obliga a las FDI a responder con contundencia.

El accionar de Hezbollah obliga a las FDI a responder de manera contundente. Los ataques persisten, por lo que, para su protección, solicitamos de nuevo que abandonen sus viviendas de inmediato y se trasladen al norte del río Zahrani”

La advertencia se produce en medio de una intensificación de los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano, donde Hezbollah mantiene una presencia activa. Las FDI han reiterado que las evacuaciones buscan proteger a la población civil ante el riesgo de ataques y operaciones militares en la zona.

Hezbollah lanza 25 cohetes contra Israel en medio de negociaciones de paz

El grupo chií Hezbollah disparó alrededor de 25 cohetes contra el norte de Israel en la madrugada de este miércoles, apenas un día después de la primera reunión entre representantes de los gobiernos de Líbano e Israel en Washington para negociar un posible alto el fuego.

Según informó el ejército israelí, los proyectiles fueron lanzados en varias ráfagas hacia distintas localidades del norte del país. Las sirenas de alerta sonaron de manera continua durante las últimas horas, obligando a la población a buscar refugio.

Las fuerzas israelíes confirmaron que aproximadamente la mitad de los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antiaéreo, mientras que el resto impactó en zonas despobladas, sin causar daños materiales significativos.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) reportó al menos un herido leve, con lesiones en las extremidades provocadas por metralla. El afectado fue atendido en el lugar y se encuentra fuera de peligro.

El ataque se produce en un momento crítico, tras los primeros contactos diplomáticos en Washington para intentar frenar la escalada de violencia en la frontera entre Israel y Líbano.