Retiro urgente de bebidas de té helado con alérgeno oculto

Autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta tras el retiro del mercado de varias bebidas de la marca Wawa por la posible presencia de un alérgeno de leche no declarado, lo que representa un riesgo para personas con sensibilidad a este componente

El aviso fue publicado el 3 de abril de 2026 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), luego de que la propia empresa identificara un problema en sus procesos de producción. Según la información oficial, una falla temporal en el equipo pudo haber provocado la contaminación cruzada con leche en productos que no lo indican en su etiquetado.

La compañía informó que el incidente ya fue detectado y corregido. Sin embargo, decidió retirar los productos como medida preventiva para evitar posibles afectaciones a los consumidores.Productos específicos y distribución limitada

Retiro preventivo por riesgo sanitario

El retiro aplica únicamente a bebidas en presentación de 16 onzas distribuidas en tiendas específicas de los estados de Pensilvania, Delaware, Maryland, Nueva Jersey y Virginia. Las variedades involucradas son té helado de limón, té helado de limón light, limonada light y ponche de frutas.

Los productos fueron vendidos en un número limitado de establecimientos. Por ejemplo, el té helado de limón se distribuyó en 123 tiendas, mientras que otras variantes tuvieron presencia más reducida, como el té dietético de limón en ocho tiendas y la limonada dietética en 12.

Cada producto cuenta con fechas de caducidad específicas entre el 15 y el 19 de mayo de 2026, impresas en la parte superior de las botellas, lo que permite su identificación.Posibles reacciones alérgicas graves

La principal preocupación de las autoridades sanitarias es el riesgo para personas con alergia a la leche, quienes podrían experimentar desde síntomas leves hasta reacciones graves o potencialmente mortales.

La presencia de un alérgeno no declarado representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores sensibles”, indicaron las autoridades en el comunicado.

Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedad asociados con el consumo de estas bebidas. No obstante, el retiro se mantiene como una acción preventiva.Recomendaciones para consumidores afectados

Las autoridades y la empresa recomendaron a los consumidores que hayan adquirido estos productos no consumirlos y desecharlos de inmediato. Asimismo, se puso a disposición un centro de atención para resolver dudas y gestionar reembolsos.

Las personas con alergia a la leche corren riesgo de sufrir una reacción alérgica grave si consumen este producto”, señaló la empresa en su comunicado.

Wawa indicó que los artículos ya fueron retirados de los estantes y eliminados de las tiendas afectadas. Además, los clientes pueden solicitar compensaciones a través de los canales de atención establecidos por la compañía.

El caso se suma a otros retiros preventivos en la industria alimentaria, donde los errores en el etiquetado de alérgenos continúan siendo una de las principales causas de alertas sanitarias.