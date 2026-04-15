Muertes bajo custodia de ICE repuntan: 2025 y 2026 marcan cifras alarmantes

La polémica que ha levantado en los últimos años el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos no es algo nuevo, pues desde su creación en 2003, se han registrado cientos de migrantes muertos bajo su custodia.

Cabe señalar que si bien las cifras fluctúan, la tendencia reciente muestra un aumento significativo y sostenido en este tipo de casos, pues lejos de disminuir, se han registrado picos alarmantes en años recientes.

¿Qué año fue el más letal?

De acuerdo con datos históricos y de medios locales, el primer gran aumento de muertes ocurrió en 2004, apenas un año después de la creación de la agencia, cuando se reportaron 32 fallecimientos, una cifra que durante años se mantuvo como el punto más alto registrado.

Sin embargo, el panorama cambió en el 2025, cuando ICE registró nuevamente cifras récord, con al menos 30 a 32 personas fallecidas en centros de detención, convirtiéndose en el año más letal en más de dos décadas.

Derivado de lo anterior, el panorama en 2026 no es muy alentador pues en tan solo cuatro meses 16 personas han perdido la vida, 15 de ellas de nacionalidad mexicana, evidenciando la continuidad del problema.

Un dato a resaltar es que los ciudadanos mexicanos representan la nacionalidad con el mayor número de muertes, sumando casi el 25 por ciento del total de los casos registrados históricamente.

Sobre las causas de muerte, estas suelen estar relacionadas con problemas médicos no atendidos adecuadamente, incluyendo insuficiencia cardíaca, convulsiones o enfermedades respiratorias. Familiares y abogados han denunciado en múltiples casos negligencia médica y retrasos en la atención, factores que podrían haber contribuido a los decesos.

La crisis no se limita a fallecimientos por causas naturales. Informes recientes también documentan uso de fuerza letal por parte de agentes migratorios, con al menos cuatro personas muertas en incidentes con disparos en operativos recientes, además de suicidios.

Gráficas ICE

¿Qué año fue el más letal?

Muertes de mexicanos por periodo presidencial

¿Periodo presidencial con más decesos de mexicanos?

De acuerdo con un análisis hecho por CNN EU con datos de la agencia migratoria (varios de ellos obtenidos por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), Physicians for Human Rights (PHR) y American Oversight para el informe de investigación “Deadly Failures: Preventable Deaths in U.S. Immigration Detention” publicado en 2024), esta es la cifra de mexicanos muertos bajo custodia de ICE en cada gobierno desde 2003:

Primer mandato de George W. Bush: 7

Primer mandato de George W. Bush: 7 Segundo mandato de George W. Bush: 12

Primer mandato de Barack Obama: 9

Segundo mandato de Barack Obama: 6

Primer mandato de Donald Trump: 11

Mandato de Joe Biden: 4

Segundo mandato de Donald Trump (a la fecha): 15

Esto quiere decir que, en poco más de 14 meses de su segundo mandato, el actual gobierno de Donald Trump ya igualó el número de muertes de mexicanos bajo custodia de ICE de todo el segundo gobierno de Bush, que era el registro más alto hasta el momento.

La evolución de estas cifras sugiere que las muertes bajo custodia del ICE no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno estructural que continúa generando preocupación a nivel internacional.

fdm