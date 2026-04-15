Estados Unidos niega que haya pedido alto al fuego a Irán tras supuesta filtración

La información que aseguraba que Estados Unidos había solicitado un alto el fuego en la guerra contra Irán son falsas, comentó la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas en la Casa Blanca; sin embargo, dejó claro que las conversaciones para una segunda ronda de negociación con los iraníes estaban en curso.

En rueda de prensa, Leavitt dijo que cualquier nueva ronda de conversaciones probablemente se celebraría de nuevo en Pakistán, que se ha colocado como el "único mediador" en el esfuerzo por poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Estas conversaciones son productivas y están en curso, y ahí es donde nos encontramos ahora mismo. También he visto algunas noticias sobre la posibilidad de mantener conversaciones presenciales. Una vez más, esas conversaciones se están llevando a cabo, pero nada es oficial hasta que lo oigan de nosotros aquí en la Casa Blanca, aunque nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo", dijo Leavitt.

Las conversaciones del pasado fin de semana fracasaron sin que se haya alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra, que el presidente Donald Trump inició junto a Israel el 28 de febrero, lo que desencadenó ataques iraníes contra los vecinos del Golfo de Irán y reavivó un conflicto entre Israel y Hezbolllah respaldado por Irán, en el Líbano.

Como parte de los efectos del conflicto, Irán ordenó el cierre del estrecho de Ormuz, una de las vías de traslado de crudo y gas más importantes del mundo, a los buques que no fueran iraníes, lo que redujo la actividad económica y las exportaciones desde el golfo Pérsico, especialmente en Asia y Europa.

Estados Unidos impone sanciones contra infraestructura petrolera iraní

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la infraestructura de transporte de petróleo de Irán. Las medidas se llevarán a cabo contra dos decenas de personas, empresas y buques.

Las sanciones están dirigidas contra la red de un magnate iraní de transporte de petróleo, Mohammad Hossein Shamkhani, quien falleció en los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán el 28 de febrero.

"El Tesoro está actuando de forma agresiva con la iniciativa 'Furia económica' al apuntar contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intentan lucrarse a costa del pueblo iraní", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

El Departamento del Tesoro también sancionó al ciudadano iraní Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, a quien acusa de ser un financiador de Hezbollah, y a tres empresas vinculadas a una trama de blanqueo de capitales que implica la venta de petróleo iraní a cambio de oro venezolano.