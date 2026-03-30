Petrolero ruso se dirige a Cuba con permiso de EU

LA HABANA.— Estados Unidos permitirá que un tanquero ruso cargado de crudo llegue a Cuba, informó el New York Times, lo que brinde un salvavidas a la isla en medio del bloqueo petrolero impuesto por Washington.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que el petrolero Anatoly Kolodkin, con bandera rusa, se encontraba ayer justo frente al noreste de Cuba.

El presidente estadunidense Donald Trump dijo ayer que no tiene ningún problema con que Rusia entregue petróleo a Cuba.

“Cuba está acabada, tienen un mal régimen (...) y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo Trump a periodistas mientras regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas”, dijo el mandatario estadunidense.

Según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, el buque zarpó del puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo; transporta 730 mil barriles de crudo y podría descargar en el puerto de Matanzas este martes.

El cargamento ruso podría transformarse en 250 mil barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12.5 días, según Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas.

Esa cantidad de petróleo supondría un alivio significativo para Cuba, que no ha recibido importaciones de crudo por tres meses.