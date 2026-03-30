Israel cede, tras bloqueo a patriarca en Jerusalén

Israel afirmó que el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, tendrá acceso inmediato a la iglesia del Santo Sepulcro, luego de que la policía le impidiera celebrar allí la misa del Domingo de Ramos al alegar motivos de seguridad.

“He dado instrucciones a las autoridades competentes para que concedan al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceso total e inmediato a la basílica del Santo Sepulcro”, escribió en X el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Además, autoridades de Jerusalén anunciaron la aprobación de un “plan de oración limitado” en la iglesia del Santo Sepulcro, a fin de permitir a todas las confesiones cristianas la libertad de culto.

La policía israelí impidió el ingreso a la basílica del Santo Sepulcro al cardenal Pizzaballa y al padre Francesco Lelpo cuando se dirigían al recinto para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

Los custodios de Tierra Santa emitieron un pronunciamiento en el que calificaron la prohibición como una decisión “apresurada y errónea” debido a que Pizzaballa y Lelpo fueron detenidos cuando “procedían sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial”, según Vatican News.

La restricción se convirtió en “la primera vez en siglos” que a las máximas autoridades de la iglesia católica se les negó el derecho de celebrar la misa del Domingo de Ramos desde la basílica del Santo Sepulcro, enfatizó la agencia.

El gobierno de Israel aclaró que la cancelación de actividades en Jerusalén se debe al riesgo de impacto de misiles lanzados por Irán en el contexto del conflicto bélico con este país desde el 28 de febrero.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, informó que luego del incidente en que no se permitió el ingreso del cardenal Pizzaballa, se comunicó telefónicamente con él para expresarle su “profundo pesar por el lamentable incidente”.

“Reafirmé el compromiso del Estado de Israel con la libertad religiosa para todas las confesiones”, informó.

“La guerra no borrará la resurrección. El dolor no extinguirá la esperanza”, dijo Pizzaballa en la misa que celebró en la iglesia de Todas las Naciones, también conocida como basílica de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Hoy no llevamos palmas en procesión. En su lugar, llevamos la cruz”, agregó.

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y el presidente francés Emmanuel Macron, condenaron el incidente, al que calificaron por separado como “un ataque injustificado a la libertad religiosa” y señalaron una “preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén”.

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentracione de más de 50 personas, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas.