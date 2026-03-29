“¡Depongan las armas, son hermanos!”: llamado del Papa León XIV en Domingo de Ramos

En su primer mensaje del Domingo de Ramos, el papa León XIV lanzó un firme llamamiento a la paz ante decenas de miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Durante una homilía de alto contenido simbólico y político, el pontífice instó a “deponer las armas” y rechazó de manera categórica el uso de la religión para justificar la guerra.

Cristo, Rey de la paz, sigue clamando desde su cruz: ¡Dios es amor! ¡Tengan piedad! ¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”, proclamó el primer papa estadounidense de la historia, nacido como Robert Prevost, en una misa que marca el inicio de la Semana Santa.

Aunque evitó mencionar conflictos específicos, el discurso de León XIV resonó en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la prolongada invasión de Rusia a Ucrania. Su posicionamiento fue inequívoco: “Dios rechaza la guerra” y no puede ser invocado para justificarla.

El pontífice subrayó que Jesús, como figura central del cristianismo, representa la renuncia absoluta a la violencia, destacando que “no se armó, no se defendió, no libró ninguna guerra”. En esa línea, sostuvo que el sufrimiento humano —especialmente el de las víctimas de conflictos armados— es el verdadero eco del sacrificio cristiano.

Oriente Medio, en el centro de la preocupación

Tras el rezo del Ángelus, León XIV dirigió su atención hacia Oriente Medio, donde expresó su cercanía espiritual con las comunidades cristianas afectadas por la violencia.

Estamos más cerca que nunca, con nuestra oración, de los cristianos de Oriente Medio que sufren las consecuencias de un conflicto atroz”, afirmó.

Sus declaraciones se produjeron después de que el Patriarcado Latino de Jerusalén denunciara que autoridades israelíes impidieron el acceso de altos representantes eclesiásticos a la Iglesia del Santo Sepulcro para la celebración del Domingo de Ramos.

El organismo calificó el hecho como un “grave precedente”, subrayando que se trataría de un evento sin precedentes en siglos, al impedir a líderes religiosos conmemorar una de las fechas más significativas del calendario cristiano en el lugar donde, según la tradición, fue crucificado Jesús.

Migrantes y víctimas invisibles de la violencia

En su mensaje, el papa también recordó a los migrantes fallecidos en el mar, especialmente aquellos que han perdido la vida recientemente frente a la isla de Creta. Asimismo, incluyó en sus oraciones a los marineros afectados por conflictos bélicos.

La tierra, el cielo y el mar han sido creados para la vida y para la paz”, afirmó, reforzando su visión de un mundo donde la dignidad humana prevalezca sobre la violencia.

La celebración del Domingo de Ramos inaugura la primera Semana Santa de León XIV desde su elección el 8 de mayo. Entre los cambios anunciados, el pontífice retomará la tradición de celebrar la misa del Jueves Santo en la Basílica de San Juan de Letrán, alejándose de la práctica de su predecesor, el papa Francisco, quien optaba por celebrarla en prisiones o centros de acogida.

Además, presidirá el tradicional viacrucis del Viernes Santo frente al Coliseo romano, reforzando los símbolos históricos del catolicismo.

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