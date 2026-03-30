Shutdown parcial del DHS impone récord

WASHINGTON.— El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se convirtió ayer en la agencia norteamericana que más tiempo ha permanecido bajo un cierre parcial de gobierno con 44 días.

La crisis de financiación ha desatado el caos en los aeropuertos del país y obligado al presidente estadunidense Donald Trump a desplegar a sus cuestionados agentes de antimigración para asistir en las tareas de control de pasajeros.

Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte llevan así mes y medio sin sueldo. Algunos de ellos han decidido seguir trabajando, pero miles de ellos se han ausentado de sus puestos, de ahí el despliegue adicional de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De hecho, más de 3 mil 560 empleados de la TSA—más de 12% de la plantilla de la agencia— se ausentaron el viernes, la cifra más alta desde que comenzó el cierre parcial del gobierno, según declaró Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La Casa Blanca ha intentado eludir al Congreso para restablecer el salario de los agentes de seguridad aeroportuaria. El presidente Trump firmó un memorando el viernes por la noche ordenando al DHS que restableciera el salario a los empleados de la TSA echando mano de su amplio presupuesto declarado el año pasado, pero la ejecución de la orden luce enormemente complicada.

Aunque el Senado estadunidense también aprobó el viernes por la noche un acuerdo inicial de financiación (que implicaba un corte de fondos para los efectivos antimigración que encabeza el ICE), la Cámara de Representantes ni siquiera se ha dignado a votar sobre la propuesta, “una broma”, en palabras de su presidente y líder republicano Mike Johnson.

En su lugar, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley de financiación a corto plazo que no tiene posibilidades de ser aprobado en el Senado: es prácticamente idéntico al propuesto, sin éxito, por la ajustada mayoría republicana en la cámara alta del Congreso de EU.

Desde el 14 de febrero, la financiación del DHS está congelada debido al profundo desacuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre la actuación del ICE, muy cuestionado por sus tácticas agresivas contra los inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadunidenses durante operaciones en Mineápolis.

El Departamento de Seguridad Nacional —creado tras los atentados del 11 de septiembre del 2002—, no es una agencia cualquiera. Es una superestructura que agrupa 22 organismos —entre ellas también la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA)— y que constituye el tercer mayor departamento del gobierno.

Tom Homan, el denominado zar de la frontera de Estados Unidos, informó en una entrevista con CBS que los agentes del ICE permanecerán en los aeropuertos hasta que éstos “sientan que están al 100 % en una posición donde puedan tener operaciones normales”.

Homan advirtió que si no todos los agentes de la TSA vuelven al trabajo después del cierre de gobierno, se mantendrán algunos agentes del ICE en los aeropuertos.

Con información de la Redacción