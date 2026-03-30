Irán confirma la muerte del jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución

Irán confirmó el lunes la muerte del comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, que Israel afirmó haber abatido la semana pasada.

Tangsiri era una de las personas de las fuerzas armadas más conocidas para el gran público y, según Israel, era el responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz.

El comandante "sucumbió a heridas graves", indicaron los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, en su sitio web Sepah News.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el 26 de marzo que sus fuerzas habían eliminado al comandante "junto con otros oficiales del mando naval".

En su declaración, señaló a Tangsiri como "el hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz" por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Veterano de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), Tangsiri dirigía la Marina de los Guardianes de la Revolución desde 2018 tras ocho años en el puesto de adjunto.

Bajo su mando, el cuerpo naval se reforzó y reivindicó la captura de varios navíos extranjeros que supuestamente habían cometido infracciones en el Golfo.

Objeto de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, Tangsiri destacaba por su tono amenazante hacia Estados Unidos, incluso antes de la guerra actual.

El comandante también había advertido en numerosas ocasiones que Irán tenía la capacidad militar de cerrar el estrecho de Ormuz en caso de ataque, pero que la decisión final correspondería a los "dirigentes" del país.