Soldados iraníes, listos para repeler a tropas terrestres

TEHERÁN.— Irán acusó a Estados Unidos de planear “en secreto” una ofensiva terrestre mientras lleva a cabo públicamente esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Qalibaf, en un comunicado.

“Nuestros hombres esperan la llegada de los soldados estadunidenses sobre el terreno para atacarlos y castigar de una vez por todas a sus aliados regionales”, advirtió.

Según el Washington Post, que cita a responsables estadunidenses anónimos, el Pentágono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas que no serían una invasión a gran escala, sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere “apropiarse del petróleo de Irán” y que podría tomar el control del centro de exportación de la isla de Kharg, según una entrevista concedida al Financial Times.

Un buque estadunidense de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a unos 3 mil 500 marinos y soldados, llegó el viernes a la región.

El jefe de la Marina iraní, Shahram Irani, afirmó ayer que el portaviones estadunidense USS Abraham Lincoln será atacado si se pone a distancia de tiro.

Los Guardianes de la Revolución amenazaron con atacar universidades estadunidenses en Oriente Medio.

Irán atacó ayer dos de las fundiciones de aluminio más importantes del mundo, en Baréin y en Emiratos. Mientras que Israel lanzó un ataque contra una planta en Teherán, donde el Ministerio de Defensa produce componentes para la fabricación de misiles.