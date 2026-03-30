Van cuatro detenidos por intento de ataque contra Bank of America

PARÍS.— Las autoridades francesas detuvieron en la madrugada de ayer a otros dos sospechosos en relación con un ataque frustrado contra las oficinas del Bank of America en París, informó la Fiscalía Antiterrorista del país.

La custodia policial de un menor detenido el sábado “fue prolongada”, añadió el PNAT. En total, tres personas se encuentran bajo vigilancia policial.

Al ser preguntado sobre posibles patrocinadores, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que las sospechas apuntan a Irán, pero dijo que no se había llegado a ninguna conclusión.

“En este tipo de conflicto, hay varios servicios iraníes que probablemente lleven a cabo acciones como estas a través de intermediarios... Existe una sospecha significativa, pero corresponde a la investigación determinarlo”, dijo.

“El contexto inherente a las operaciones israelo-estadunidenses en Irán y el nivel de la amenaza imponen” el “más alto grado de atención”, escribió el ministro en un telegrama conocido por la AFP.

La policía francesa frustró el sábado en la madrugada un atentado frente a las oficinas de Bank of America en París al detener al menor que se disponía a activar un artefacto explosivo.

El artefacto estaba compuesto por un bidón transparente de 5 litros con líquido y un sistema de encendido, según una de las fuentes.

La carga incluía un petardo con aproximadamente 650 gramos de material explosivo, indican los primeros indicios.

El hombre detenido estaba acompañado por un segundo individuo que logró huir. Según una fuente policial, el sospechoso explicó que otro hombre lo llevó hasta el lugar en un vehículo.