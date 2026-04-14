El financiamiento colectivo no sólo es una alternativa viable, sino que ya alcanza cifras históricas en un mercado tradicionalmente bancarizado.

Al cierre de 2025, la plataforma especializada en préstamos entre personas Prestadero alcanzó un monto acumulado de 1,259.8 millones de pesos otorgados desde su fundación.

Tan sólo en el último año, la firma liberó 1,672 créditos que sumaron 188 millones de pesos, con una tasa de interés promedio de 23.93%, cifra que se posiciona como una opción competitiva frente a la banca tradicional.

En su Reporte Anual 2025: Radiografía del crédito entre personas en México destaca el avance en la inclusión financiera femenina. La participación de las mujeres en los créditos liberados creció 10 puntos porcentuales en el último lustro, pasando del 22% en 2020 al 32.18% al cierre de 2025.

Además, la fintech cuenta con salud financiera debido a que su cartera vencida es de 2.30 por ciento.

La plataforma, regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), desde 2021, ha logrado conectar de forma segura a solicitantes con una comunidad que ya alcanza los 14,725 inversionistas activos y más de un millón de usuarios registrados.

Reporte de 2025: Despunta financiamiento colectivo Canva

El perfil

En 2025, 42.54% de las solicitudes tuvo como fin principal la consolidación de deuda, una tendencia que se fortalece al representar 66.09% del monto efectivamente liberado. Le siguen en relevancia los créditos destinados a Negocios y Hogar.

Un dato destacado es el avance en la inclusión financiera de género. Aunque los hombres mantienen el liderazgo en la solicitud de créditos (67.82%), la participación femenina en créditos liberados creció 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años al llegar a 32.18% en 2025.

Obregón comenta que, en 2025, el 71.32% de solicitudes fueron de empleados, 27.36% independientes, 1.12% jubilados y 0.2% desempleados.

Geográficamente, el Estado de México y la Ciudad de México concentran la mayor actividad, ya que lideran tanto en solicitudes como en liberaciones.

Rendimientos

Para quienes buscan hacer crecer su dinero, el rendimiento neto anual para los inversionistas llegó a 20.60% en 2025.

Además, se registró una mayor sofisticación del inversor: el promedio de préstamos subió de 161 a 183 en hombres, y de 78 a 88 en mujeres.

A nivel geográfico, Baja California y la Ciudad de México destacan como las entidades con mayor número promedio de préstamos por inversor, con 219 y 206 respectivamente.

En cuanto al perfil demográfico, el grupo de 36 a 45 años concentra el 52% de los inversionistas.