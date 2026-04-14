La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó su estimados para la deuda del país, al pasar de un esperado de 52.3 a 54.7% para este año, lo cual añade presiones a la calificación crediticia de México, advirtió HR Ratings.

De acuerdo con los Pre-Criterios Generales de Política Económica, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda se eleva tras una revisión metodológica del PIB nominal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con ello, aumentará de 54.7% del PIB en 2026 a 55.0% en 2027.

Esta revisión, incluye el menor nivel esperado del PIB nominal para 2026, así como por ajustes en el nivel de tipo de cambio.

“Será importante considerar si Hacienda realmente está optando por dejar de lado su meta de contener el incremento en el nivel de deuda en el mediano y largo plazo y priorizar las transferencias sociales con el objetivo de incidir en un mayor bienestar social”, señaló la calificadora.

HR Ratings mencionó que, a pesar de aún contar con espacio fiscal, esto añade presiones sobre la calificación de deuda soberana, acotando el margen en las próximas revisiones.

En octubre pasado, la calificadora HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR BBB+ (G) para México y cambió la perspectiva de negativa a estable, y de corto plazo de HR3 (G) para la deuda soberana del país.

La ratificación y el cambio en la perspectiva de la calificación soberana de México fue resultado de la mejora en las principales métricas fiscales que evalúa HR Ratings, ya que se mostró una tendencia cercana a lo incorporado en la acción de calificación de abril 2024.

Para 2026, la calificadora proyecta que el SHRFSP continue aumentando debido a que los requerimientos financieros cerrarían 2026 en 4.1% del PIB.

Nivel de deuda presiona la calificación soberana de México, advierte HR Ratings Canva

Buena recaudación

La calificadora ha reconocido que un factor que ha contribuido a mantener cierta estabilidad en las finanzas públicas es el buen nivel de recaudación tributaria en ausencia de una reforma fiscal.

“HR Ratings espera que la demanda interna seguirá siendo un eje principal de la actividad económica, consideramos que los mayores esfuerzos se centrarán en el fortalecimiento de la fiscalización y la Ley aduanera, la Ley de Impuestos Generales de Importación y exportación, así como la recaudación proveniente del IEPS diferente de combustibles”.

Si embargo, advierte que hay presión sobre los ingresos del gobierno debido a las afectaciones por el conflicto en Medio Oriente.

“Dadas las condiciones de incertidumbre y volatilidad que están afectando el desempeño de la actividad económica, así como por la duración de la menor recaudación de los impuestos al IEPS a los combustibles, se podrían crear presiones al dejar de recaudar el nivel programado para el presente ejercicio fiscal”, señaló.