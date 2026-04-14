Reporte primer trimestre: Fuerte, el dinamismo del financiamiento vía BMV

El financiamiento canalizado a través de la Bolsa Mexicana de Valores se disparó en 84% hasta los 230 mil 364 millones de pesos, durante el primer trimestre de 2026.

Según datos de la BMV, en el mismo periodo, pero del año pasado se financiaron 125 mil 183 millones de pesos, por lo que el monto de este año fue 105 mil 181 superior.

“Este desempeño del financiamiento durante el arranque del año nos confirma la confianza de las empresas en el mercado bursátil y en la capacidad de la Bolsa Mexicana de Valores para canalizar capital hacia la inversión productiva que potencializa industrias y el crecimiento económico de México”, afirmó Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, en el primer cuarto del año se registraron dos emisiones de Fibras: la oferta pública inicial de Fibra Park Life y la oferta subsecuente de Fibra MTY, por un monto de 8 mil 884 millones de pesos.

En cuanto a emisiones de deuda, al cierre del primer trimestre de 2026, se concretaron 33 emisiones de deuda de largo plazo por 146 mil millones de pesos y 327 emisiones de corto plazo por 75 mil millones de pesos; recursos que las empresas levantaron para responder a diversas necesidades de financiamiento.

Asimismo, el acumulado en emisiones vigentes es de 580 emisiones de deuda de largo plazo, con un monto en circulación de 1.8 billones de pesos, el cual, es el mayor desde que se tiene registro.

Según la bolsa, el dinamismo del financiamiento bursátil de deuda de largo plazo, en el primer trimestre de 2026 se concentró en emisoras de sectores clave de la economía mexicana, con una participación diversificada entre energía, financiero, consumo, infraestructura, materiales y financiamiento especializado.

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Sectores dinámicos

El financiamiento que levantaron las empresas del sector Consumo y Alimentos a través del mercado de deuda de la BMV ascendió a 51 mil 500 millones de pesos, equivalentes al 35% del monto total colocado durante el primer trimestre.

El segundo sector más dinámico fue el de Servicios Financieros y Crédito, con un peso del 32% equivalente a 46 mil 843 millones de pesos. En tercer lugar, el sector Energía representó 22% del pastel con 31 mil 500 millones de pesos.

La emisora que colocó el mayor monto en el mercado de deuda de largo plazo fue Pemex, con 31 mil 500 millones de pesos; posteriormente se ubicó BBVA con 15 mil 272 millones de pesos y en tercer puesto Bimbo con 12 mil millones de pesos.

Otras empresas con fuerte participación en el mercado de deuda fueron GAP con 10 mil 718 millones de pesos; así como Sigma, Coca-Cola FEMSA y Kimberly Clark, con 10 mil millones de pesos cada una.

En los próximos meses se anticipa que el mercado de deuda mantenga su dinamismo, pues en lista de espera existen varias compañías interesadas en colocar certificados para financiar diferentes proyectos.