México busca posicionarse en mercado de chips legados

Para 2026, México trabajará en que cada entidad del país se focalice en su participación en el mercado de semiconductores y en la focalización de cadena de suministro y chisp legacy o legados.

"¿Cuáles son estos chips? Son aquellos que están en las secadoras, en las lavadoras, en los refrigeradores, aquellos que se complementan muy bien con las industrias que tenemos en el país como automotriz, aeroespacial, electrodomésticos", explicó Dieglo Flores, titular del Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía (SE).

Estos chips son los que, en la lógica geopolítica y geoestratégica actual, requieren de cadenas de suministro en el hemisferio, detalló el funcionario a Excélsior.

Flores aseguró que México ha recibido señales claras y lleva a cabo un trabajo conjunto con Estados Unidos para desarrollar la industria de los chips legados.

Además, el funcionario comentó que el panorama geopolítico está jugando a favor de la región pues occidente ha transitado de un modelo basado estrictamente en el precio por unidad a uno de precio aterrizado o landed price.

Esto incluye contemplar en el costo final factores como la seguridad nacional, la resistencia ante posibles bloqueos y la mitigación de shocks en la cadena, detalló Flores.

Experiencia local

El funcionario dijo que en 2026 se busca que exista un entendimiento de cada uno de los estados en cuanto a su participación en las distintas fases de la cadena de valor.

Por lo que la dependencia busca contar con misiones de inversión específicas para atraer estas líneas de producción, con el objetivo de que, para mediados de 2027, las primeras fábricas de este tipo operen en el país.

"Este año se plantea ir en búsqueda de misiones de inversión por estas líneas de producción para comenzar a tener en México a inicios o mediados del 2027 ya establecidas fábricas de chips legacy", adelantó el funcionario.

Flores destacó que a finales de año, la empresa QSM arrancará operaciones, lo que representa un proyecto destacado por contar con capital nacional.

"Es ese momento donde ya tenemos consolidado qué es lo que queremos específicamente dentro de este gran marco, y que a la par de diseño, si ya contamos con las fábricas de México, en algún momento el diseño va a poder ir acompañando muy bien todas estas capacidades de ida y vuelta", explicó el funcionario.

Esto significa que, una vez establecidas las capacidades de fabricación, el área de diseño, donde México ya tiene avances, pueda acompañar de forma integral la producción, cerrando el ciclo de valor.

Esta integración no sólo fortalecerá la economía local, sino que conectará directamente a México con una cadena de suministro binacional diseñada para reducir riesgos sistémicos.

La fabricación de un semiconductor puede involucrar procesos en más de 70 países, por lo que cualquier pequeña fricción logística afecta la matriz global.

El 50% de la producción de helio, insumo crítico para la industria, se concentra en Qatar.

"Si algo sucede y se genera una disrupción, toda la industria, desde los chips más avanzados hasta los legados, sufrirá, esa cadena no puede estresarse más", advirtió Flores.