Se dispara la canasta alimentaria… mexicanos necesitan 4 mil 940 pesos al mes

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que en marzo de 2026, el costo mínimo para cubrir necesidades básicas en México continúa al alza, impulsado principalmente por el encarecimiento de los alimentos. El impacto es directo en los hogares de menores ingresos, que destinan gran parte de su gasto a la alimentación.

De acuerdo con el reporte oficial, una persona necesita al menos 2 mil 571 pesos mensuales en zonas urbanas y mil 940 pesos en zonas rurales únicamente para cubrir la alimentación básica y evitar la pobreza extrema.

Sin embargo, cuando se incorporan otros gastos esenciales como transporte, salud, educación y vivienda, el umbral se eleva considerablemente. En ese escenario, el costo asciende a 4 mil 940 pesos mensuales en áreas urbanas y 3 mil 553 pesos en zonas rurales, cifras que reflejan el verdadero costo de vida en el país.

Estas métricas corresponden a las llamadas Líneas de Pobreza, consideradas el principal indicador para medir si una persona puede cubrir sus necesidades fundamentales.

El jitomate, por las nubes

Entre todos los productos que presionaron al alza el costo de la canasta básica, uno destaca de forma desproporcionada: el jitomate, cuyo precio se disparó 126.3% anual.

Este incremento no solo es significativo, sino determinante. Según los datos, el jitomate explica el 41.1% del aumento en la canasta rural y el 28.8% en la urbana, convirtiéndose en el principal factor inflacionario dentro de la alimentación.

El fenómeno evidencia la alta dependencia de ciertos productos dentro de la dieta mexicana y cómo las variaciones en su precio pueden impactar de manera estructural el costo de vida.

Un “taquito” en la calle pega al bolsillo

En las ciudades, el aumento no se limita a los productos básicos. El costo de los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar —como comidas en fondas, restaurantes o cafeterías— registró un incremento de 7.1% anual.

Este rubro representa más de una cuarta parte del aumento en la canasta urbana, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo y la creciente importancia del gasto en servicios alimentarios dentro del presupuesto familiar.

Canasta Básica México 2026

Costo de la Canasta Básica en México (2026) Dato clave: El jitomate subió 126.3% y explica hasta 41% del encarecimiento rural Líneas de pobreza mensual Inflación vs alimentos Impacto del jitomate en el aumento (%)

Alimentos vs inflación, una brecha que preocupa

La inflación general en marzo de 2026 se ubicó en 4.6% anual, pero los alimentos han superado ampliamente este nivel.

En zonas rurales, la canasta alimentaria aumentó 7.9% anual, mientras que en zonas urbanas el incremento fue de 8.1%, es decir, más de tres puntos porcentuales por encima de la inflación general.

Esto implica que los alimentos básicos se encarecen a una velocidad considerablemente mayor que el resto de bienes y servicios, generando una presión desproporcionada sobre los sectores más vulnerables.

En zonas rurales, la canasta alimentaria aumentó 7.9% anual. Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba

Otros gastos: transporte, educación y servicios

El aumento del costo de vida no se limita a la alimentación. Al considerar la canasta no alimentaria, surgen otros factores que presionan el gasto familiar.

En zonas rurales, destacan el transporte público y los cuidados personales como elementos clave en el incremento. En las ciudades, el impacto se amplía hacia áreas como la educación, cultura y recreación, reflejando una estructura de gasto más compleja.

En conjunto, el costo total de la canasta —alimentaria y no alimentaria— creció 6.1% anual en zonas rurales y 5.6% en zonas urbanas, ambos niveles por encima de la inflación general.

Desde julio de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía asumió la responsabilidad de calcular y publicar las Líneas de Pobreza, función que anteriormente correspondía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Este cambio busca fortalecer la transparencia y periodicidad en la medición de la pobreza en México, ofreciendo datos mensuales que permiten un seguimiento más preciso de la evolución del costo de vida.

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