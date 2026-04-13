En abril de 2026, las personas físicas deben presentar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. En este contexto, miles de contribuyentes buscan aprovechar las deducciones para disminuir el monto a pagar o incrementar su saldo a favor. Sin embargo, entre las dudas más comunes destaca si los pagos realizados en efectivo pueden ser considerados como deducibles ante el SAT.

Aunque el uso del efectivo sigue siendo común en distintos servicios, la autoridad fiscal mantiene criterios estrictos sobre los medios de pago válidos. No cumplir con estas reglas puede significar perder beneficios fiscales importantes, incluso si el gasto es legítimo.

¿Se pueden deducir los pagos en efectivo?

En términos generales, los pagos en efectivo no son deducibles en la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que, para que un gasto sea válido, debe poder comprobarse no solo con factura, sino también con un medio de pago rastreable.

Declaración Anual: ¿los pagos en efectivo se pueden deducir ante el SAT? Cuartoscuro

Los métodos aceptados por la autoridad son:

Transferencias electrónicas

Transferencias electrónicas Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Cheques nominativos

Esto implica que cualquier gasto que se haya cubierto en efectivo, aun cuando cuente con un CFDI correcto, puede ser rechazado durante la revisión fiscal.

El objetivo de esta medida es asegurar la trazabilidad de las operaciones. Es decir, que exista evidencia clara del flujo del dinero dentro del sistema financiero.

Declaración Anual: ¿los pagos en efectivo se pueden deducir ante el SAT? Canva

¿Por qué el efectivo puede invalidar una deducción?

El uso del efectivo representa una limitante para la autoridad fiscal en términos de control y verificación. Por ello, el SAT ha endurecido su postura en torno a este tipo de pagos.

Las principales razones son:

Falta de registro bancario: no hay forma de comprobar el movimiento

Falta de registro bancario: no hay forma de comprobar el movimiento Riesgo de simulación: se facilita la inclusión de gastos inexistentes

Mayor control fiscal: se impulsa la digitalización de las transacciones

En consecuencia, el medio de pago se convierte en un requisito tan importante como la factura. Si uno falla, la deducción puede perderse.

Requisitos básicos para presentar la declaración anual

Antes de considerar qué gastos pueden deducirse, es indispensable cumplir con las condiciones que exige el SAT para presentar la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025:

Estar inscrito en el RFC

Estar inscrito en el RFC Contar con contraseña o e.firma vigente

Tener actualizados los datos fiscales

Disponer de CFDI de ingresos y deducciones

Revisar el visor de deducciones personales

Verificar que las facturas estén correctamente emitidas

Presentar la declaración en abril (personas físicas)

Declaración Anual: ¿los pagos en efectivo se pueden deducir ante el SAT? Canva

Cumplir con estos puntos reduce el riesgo de inconsistencias, rechazos o posibles sanciones.

Gastos que sí puedes deducir en 2025

A pesar de las restricciones sobre el efectivo, existen múltiples gastos que sí pueden deducirse, siempre que se paguen con medios electrónicos y cuenten con comprobantes válidos.

Entre los más comunes destacan:

Honorarios médicos, dentales y psicológicos

Honorarios médicos, dentales y psicológicos Gastos hospitalarios

Colegiaturas (con límites establecidos)

Intereses reales de créditos hipotecarios

Primas de seguros de gastos médicos

Aportaciones voluntarias al retiro

Estos conceptos forman parte de las deducciones personales autorizadas por el SAT y pueden ayudar a reducir el ISR o generar saldo a favor.