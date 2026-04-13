¡Peso cae ante preocupaciones por Medio Oriente! Precio del dólar hoy 13 de abril de 2026

El peso mexicano arranca la semana con pérdidas ante renovadas preocupaciones de inversores sobre la duración del conflicto en Oriente Medio, tras un fin de semana con señales negativas en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con lo que el precio del dólar hoy 13 de abril de 2026 cotiza en $17.32 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México

La divisa mexicana registra una depreciación del 0.21% frente a las 17.29 unidades del precio de referencia del viernes.

"La apertura del peso mexicano se da cerca a los 17.37 por dólar y marca el inicio de una jornada de alta tensión, donde la moneda nacional se ve atrapada entre una resiliencia económica interna notable y un deterioro drástico del panorama geopolítico global", dijo Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group, en una nota a clientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el fin de semana que el Ejército estadunidense colaboraría con otras naciones para bloquear todo el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, después de que las conversaciones no lograrán alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto de seis semanas con Irán.

Dólar hoy a peso mexicano del 13 de abril de 2026

El precio del dólar hoy 13 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.48 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta.

- 16.48 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta. Banamex - 16.79 pesos a la compra y 17.82 pesos a la venta.

- 16.79 pesos a la compra y 17.82 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.75 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:03 horas

Con información de Reuters

vjcm