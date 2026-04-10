Gastos hormiga te cuestan hasta 2 mil 500 pesos al mes: así puedes eliminarlos

Un café de 65 pesos camino a la oficina, una botana de 25 pesos por la tarde o esa suscripción mensual a una plataforma de video que apenas se utiliza, parecen compras inofensivas; sin embargo, en el agregado mensual, representan una fuga de capital que puede comprometer estabilidad financiera de las familias.

A este fenómeno se le conoce como gastos hormiga: consumos cotidianos, pequeños y recurrentes que, debido a su naturaleza impulsiva, suelen pasar desapercibidos en el presupuesto.

José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Banorte, advierte sobre la importancia de identificar estos egresos para transformar el consumo pasivo en ahorro activo.

Gastos hormiga te cuestan hasta 2 mil 500 pesos al mes. Canva

Para dimensionar el problema, dice que basta observar ejemplos de la vida real: una persona que gasta 70 pesos diarios entre café y antojos, sumado a tres servicios de streaming que promedian los 370 pesos mensuales, destina casi 2 mil 500 pesos cada mes a conceptos que no generan un valor patrimonial.

Son compras pequeñas, rápidas y casi automáticas... y justamente por eso es fácil ignorarlas. Funcionan como las hormigas: de poco en poco, pero sin parar”, explica.

La clave, según el directivo, no radica en la privación absoluta de los gustos personales, sino en la decisión consciente.

Al poner orden en las finanzas, cancelar servicios subutilizados y limitar las compras diarias, ese flujo de efectivo puede redireccionarse hacia metas tangibles, como un fondo de emergencia o un viaje.

Gastos hormiga te cuestan hasta 2 mil 500 pesos al mes. Canva

Para aquellos que buscan sanear su economía, el especialista propone anotar cada gasto durante una semana, por mínimo que sea. “Ver las cifras por escrito permite identificar patrones invisibles”.

Revisar exhaustivamente las apps y servicios digitales para que aquello que no se use de forma frecuente sea cancelado o pausado.

Asimismo, recomienda establecer un presupuesto para el "gustito". No se trata de sufrir, sino de asignar un monto fijo mensual para snacks o cafés para evitar que el gasto sea arbitrario.

También debes considerar que pequeñas acciones, como preparar café en casa o compartir cuentas familiares, generan una diferencia sustancial al cierre de mes.

Gastos hormiga te cuestan hasta 2 mil 500 pesos al mes. Canva

Al final del día, mejorar la salud financiera no requiere de sacrificios heroicos ni cambios estructurales profundos de la noche a la mañana.

A veces basta con poner atención a esos pequeños gastos que parecen insignificantes... pero que juntos pueden marcar una gran diferencia”, concluye Muñoz Domínguez.

La meta es clara: que el dinero no se te escape entre las manos en consumos que se olvidan al día siguiente.