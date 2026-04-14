Regulación y almacenamiento: estos son los pendientes del fracking en México

Un marco regulatorio actualizado, un robusto sistema de supervisión, así como un aumento en la capacidad de almacenamiento, serán necesarios para garantizar el aprovechamiento de los recursos gasíferos no convencionales; de lo contrario, la seguridad energética del país seguirá siendo vulnerable.

Expertos del sector reconocieron la necesidad de agua para la fracturación hidráulica, así como la posibilidad de contaminación de los mantos acuíferos; por ello, consideran necesario un amplio conocimiento técnico, geológico, geofísico, hidrogeológico e incluso sísmico del subsuelo, para que la construcción de los pozos se apegue a las metodologías más adecuadas.

Durante la conferencia Fracking o no fracking: Diálogo con Ingenieros, Rubén Chávez Guillen, coordinador del subcomité de Aguas Subterráneas del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), dijo que China es el país con mayores reservas de gas no convencional en el mundo, seguido de Estados Unidos en el segundo, Argentina en el tercero, mientras que México es el cuarto país, por lo que el potencial de producción es importante.

Para el experto, es importante el desarrollo de estos proyectos, sobre todo para reducir la dependencia de las importaciones, pues esto “nos expone a que, eventualmente su suministro sea significativamente reducido por incremento de la demanda en Estados Unidos, por el conflicto en Oriente Medio o por motivación política”.

México cuenta con un gran potencial de gas natural en yacimientos no convencionales, ubicados en las cuencas de Burgos, Sabinas y Tampico Misantla”,

Sin embargo, reconoció que la capacidad de almacenamiento de gas de México es de menos de una semana, por lo que es necesario que esta infraestructura se desarrolle a la par y forme parte de un plan estratégico.

De lo contrario, la seguridad energética, aún con fracking, seguirá siendo muy vulnerable.

Supervisión

Jesús Campos, presidente del Consejo Directivo del CICM, dijo que “la regulación sin supervisión es letra muerta”, por lo que es necesaria una evaluación técnica sería de la fracturación hídrica con nuevas tecnologías de bajo impacto.

Sobre el tema coincidió, Sergio Aceves, coordinador del Comité de Energía del CICM, quien dijo que, para otorgar tranquilidad a la sociedad sobre el desarrollo y explotación de los yacimientos no convencionales, es necesario tener un sistema robusto de supervisión y monitoreo que garantice las mejores prácticas de estos proyectos, a lo cual se debe sumar la garantía de que serán rentables.

Necesitamos pensar en modelos de contrato bancables; el país hoy requiere a la iniciativa privada para atraer inversión, necesitamos generar modelos de contrato atractivos”.

Oposición

La Alianza Mexicana Contra el Fracking exigió la prohibición del fracking, pues insisten en que esta práctica no es sustentable, pues existe evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.