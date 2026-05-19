¿Sufres por tu jefe? ¿Cómo sobrevivir (y crecer) en el caos laboral?

¿Cuántas veces has repetido en tu cabeza la última discusión con tu jefe mientras intentas conciliar el sueño? ¿Te has descubierto bromeando en la oficina con la idea de renunciar para poner un puesto de tamales? Si la respuesta es afirmativa, no estás solo.

En un mundo donde prácticamente todos tenemos o hemos tenido un superior, la relación con los jefes se ha convertido en una de las principales fuentes de estrés, pero también en una oportunidad de crecimiento personal.

En entrevista con Excélsior, la coach ejecutiva Sami Ramírez nos habla sobre su libro ¡Auxilio!, tengo un jefe, una guía práctica estructurada como un "coach de bolsillo" que busca transformar la pesadez del día a día corporativo en un proceso de autodescubrimiento.

"¡Auxilio! Tengo un jefe", es una guía para saber cuándo es momento de irse. Sami Ramírez

El origen del conflicto: ¿Es mi culpa o es culpa de mi jefe?

Para Sami, la idea de escribir este libro nació de su propia experiencia laboral. Al enfrentar un conflicto en el trabajo, la pregunta que le quitaba la paz era constante: “¿Qué parte es mía, qué parte es de mi jefe y cómo sé si debo quedarme o irme?”

"Cuando rumias en la cabeza, repites la situación una y otra vez buscando qué hacer, y eso nos quita muchísima energía. El interés de este libro es que las personas tengan claridad, rompan ese ciclo de pensamiento constante y tengan la calma para tomar una decisión", explica la autora.

Uno de los grandes retos actuales en las oficinas es la convivencia de múltiples generaciones (Boomers, Gen X, Millennials y Gen Z) bajo una cultura laboral heredada que muchas veces premiaba al "jefe tirano".

De acuerdo con Ramírez, Latinoamérica y México registran niveles muy altos en un factor cultural conocido como distancia de poder.

Esto significa que culturalmente tendemos a entregarle todo el poder de nuestra carrera al jefe, esperando que nos felicite, nos promueva o valide nuestro valor. Sin embargo, las nuevas generaciones están desafiando este modelo.

El viejo modelo es el de jefes que imponen autoridad por miedo a quedar en ridículo o perder el respeto. Mientras la nueva realidad es de Centennials y Millennials que cuestionan las formas, exigen procesos más humanos y toman mayor control de su poder personal.

Los 4 tipos de jefes: ¿Quién es quién en tu oficina?

En un entorno marcado por jefes de sátira como el de la serie The Office , Sami clasifica en su obra cuatro personalidades de liderazgo. Identificarlas es clave para entender por qué chocamos o hacemos 'clic' con nuestros superiores:

El jefe explorador: Le encanta ser el centro de atención, busca ser amigo de todos y necesita validación constante.

El jefe guerrero: Distante y sumamente enfocado en la productividad pura; prioriza los resultados en el menor tiempo posible.

El jefe mediador: Actúa como un "mamá gallina"; tiene gran empatía, cuida a su equipo y se preocupa por su vida personal.

El jefe guardián: Analítico, estratégico y metódico; usualmente vive sumergido en cuadros de Excel.

¡Auxilio!, tengo un jefe Sami Ramírez

Las emociones no se quedan en la puerta de la oficina

Ramírez enfatiza que convertirse en líder no hace la vida más fácil; al contrario, implica el verdadero reto de navegar las emociones del equipo, dar 'feedback' y resolver tensiones ocultas.La clave no es "explotar" de tristeza o enojo en el pasillo, sino desarrollar inteligencia emocional.

Esto nos permite entender qué historias nos estamos contando detrás de un conflicto y qué nos dispara cada situación. Además, nos ayuda a desarrollar empatía y construir la confianza necesaria para comunicarnos de forma asertiva.

Los 4 pilares para el autotrabajo

Escrito en un lenguaje sencillo, digerible y libre de tecnicismos aburridos , ¡Auxilio!, tengo un jefe no busca acusar o hablar mal de los superiores, sino ofrecer herramientas distribuidas en cuatro grandes pilares:

Entendimiento del contexto corporativo: Especialmente útil para quienes se integran por primera vez al mercado laboral.

Conciencia de tu identidad: Herramientas para descubrir tu personalidad, valores y tus fortalezas (basadas en el método Gallup) para mantenerlas en balance.

Cambia la pregunta: En lugar de hundirte en el "¿Por qué me pasa esto a mí?", cuestiónate: ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está intentando mostrar esta situación?