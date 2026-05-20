¡No más cara brillosa! El secreto para mantener tu piel mate

Tener la piel brillante ya no está completamente “prohibido” en el mundo de la belleza. De hecho, en 2026 las tendencias apuntan hacia un acabado natural y saludable, lejos de la obsesión por el rostro totalmente mate.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre el famoso glow y el exceso de grasa que hace que la piel luzca pesada, con poros visibles y maquillaje derretido. Lo bueno es que hay varias maneras de reducir el brillo sin dañar la barrera de la piel.

¿Por qué la cara se pone muy grasosa?

El exceso de brillo facial ocurre cuando las glándulas sebáceas producen más sebo de lo normal. Esto puede deberse a factores hormonales, genética, estrés, clima cálido, contaminación e incluso una rutina de skincare incorrecta.

Las tendencias apuestan por equilibrar la piel en lugar de resecarla. Canva

En países como México, las altas temperaturas y la exposición constante al sol pueden estimular todavía más la producción de grasa, especialmente en la famosa zona T: frente, nariz y mentón.

Además, uno de los errores más comunes es pensar que la piel grasa no necesita hidratación. Cuando el rostro se reseca demasiado, entra en “modo defensa” y produce todavía más aceite.

¿Cómo quitar el brillo de la cara rápidamente?

Si tu piel comienza a brillar a media jornada y necesitas una solución inmediata, existen aliados prácticos que ayudan sin arruinar el maquillaje.

La niacinamida regula la producción de grasa y mejora los poros. Pexels

Papeles absorbentes

Los famosos blotting papers siguen siendo la herramienta número uno. Absorben el exceso de grasa al instante y dejan la piel fresca sin mover la base.

Piedra volcánica roll-on

Este accesorio viral de belleza se ha convertido en uno de los favoritos de 2026. Se trata de una pequeña esfera de piedra volcánica reutilizable que absorbe el sebo con solo pasarla sobre el rostro.

Polvos translúcidos ligeros

Los polvos de arroz o bambú son tendencia porque ayudan a matificar sin dejar el rostro acartonado. La clave está en usar poca cantidad y solo en las zonas necesarias.

Los polvos o papeles absorbentes ayudarán a eliminar grasa sin dañar el maquillaje. Canva

¿Cómo puedo hacer que mi rostro no se vea tan brillante?

Más allá de las soluciones exprés, la verdadera diferencia está en una rutina constante y equilibrada. Debes lavar el rostro dos veces al día con un limpiador con ácido salicílico, este ayuda a combatir puntos negros y controlar la oleosidad.

El protector solar matificante protege sin aumentar el brillo facial. Pexels

También puedes buscar productos con ingredientes calmantes como la centella asiática para evitar la irritación. O la niacinamida que ayuda a regular la producción de sebo, mejorar la textura y minimizar la apariencia de los poros.

Se recomienda un sérum con concentraciones entre 5% y 10% para notar resultados.Eso sí: evita productos con alcohol, ya que dañan la barrera de la piel y provocan el temido “efecto rebote”.

¿Qué crema quita el brillo de la cara?

Aunque parezca contradictorio, la hidratación es indispensable. Las fórmulas tipo gel o water-gel con ácido hialurónico aportan agua sin sensación pesada. De esta forma tu piel producirá menos grasa.

La hidratación ligera es clave para evitar el efecto rebote en la piel. Pexels

Igual de importante es el protector solar, incluso en pieles grasas. Actualmente existen fórmulas oil free y de acabado seco que protegen sin dejar sensación pegajosa.

Además, el calor y la radiación solar estimulan la producción de sebo, así que saltarse este paso empeora el problema.

¿Qué puedo ponerme en la cara para que no me brille?

Algunos ingredientes naturales también pueden complementar tu rutina. El té verde usado como tónico, ayuda a refrescar la piel y controlar el exceso de grasa gracias a sus antioxidantes.

Mascarillas de arcilla y té verde ayudan a controlar la oleosidad. Canva

La arcilla verde ayuda a absorber impurezas y limpiar profundamente los poros. Lo ideal es utilizar una mascarilla una vez por semana.

Puedes complementar con agua de arroz, su efecto matificante y suavizante sobre la piel ayudará a controlar el brillo excesivo. Al final, se trata de encontrar equilibrio para que el rostro luzca fresco, saludable y radiante, pero por las razones correctas.