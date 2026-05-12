¿Cansancio extremo todo el tiempo? Estos son los síntomas de la fatiga crónica

Hay días en los que el cansancio parece normal debido al trabajo, la escuela o las actividades diarias. Sin embargo, cuando el agotamiento es constante, el sueño no logra reparar el cuerpo y aparecen molestias como dolor muscular o problemas de memoria, podría tratarse de algo más serio.

En el marco del Día Mundial de la la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, es importante hablar sobre esta afección que muchas personas pueden llegar a padecer sin saberlo, ya que sus síntomas suelen confundirse con estrés o agotamiento común.

¿Por qué el 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica?

Cada 12 de mayo se busca visibilizar y crear conciencia sobre enfermedades como la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, padecimientos que afectan la calidad de vida de millones de personas en el mundo.

Esta fecha comenzó a conmemorarse en 1993 y fue elegida en honor al nacimiento de Florence Nightingale, reconocida enfermera que pasó gran parte de su vida en cama debido a síntomas similares a los de estas enfermedades.

La fibromialgia suele provocar dolor musculoesquelético generalizado, mientras que el síndrome de fatiga crónica genera agotamiento extremo que no mejora con el descanso.

¿Qué es el Síndrome de Fatiga Crónica y qué lo causa? Foto: Canva

¿Qué es el síndrome de fatiga crónica?

El síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica, es una enfermedad que provoca cansancio extremo durante al menos seis meses.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este agotamiento suele empeorar después de realizar actividad física o mental y no mejora aunque la persona duerma o descanse.

Hasta el momento no existe una causa exacta sobre por qué ocurre esta afección; sin embargo, especialistas continúan investigando algunos factores que podrían influir.

Posibles causas del síndrome de fatiga crónica, de acuerdo con Mayo Clinic:

Infecciones

Algunas personas desarrollan síntomas después de recuperarse de infecciones virales o bacterianas.

Genética

Especialistas consideran que podría existir un componente hereditario, ya que algunas familias presentan más casos.

Trauma físico o emocional

Cirugías, lesiones o episodios de estrés intenso podrían relacionarse con el inicio de los síntomas.

Problemas en el uso de energía

Algunas personas tienen dificultades para transformar grasas y azúcares en la energía que necesita el cuerpo.

¿Qué es el Síndrome de Fatiga Crónica y qué lo causa? Foto: Canva

Fatiga crónica: síntomas que podrían alertarte

Cada persona puede experimentar síntomas diferentes; sin embargo, es importante acudir con especialistas si las molestias son constantes o afectan la vida diaria.

Según Mayo Clinic, algunas señales que pueden presentarse son:

Agotamiento extremo después de realizar actividad física o mental.

Agotamiento extremo después de realizar actividad física o mental. Problemas de memoria o dificultad para concentrarse.

Mareos al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.

Dolor muscular o articular.

Sueño no reparador.

Sensación constante de cansancio.

¿Qué es el Síndrome de Fatiga Crónica y qué lo causa? Foto: Canva

¿Cómo se detecta el síndrome de fatiga crónica?

Si una persona sospecha que podría padecer esta enfermedad, lo más importante es acudir con un especialista para recibir una evaluación médica.

El diagnóstico puede ser complicado, ya que no existe una prueba específica para detectarlo. Por ello, los médicos suelen revisar la historia clínica, antecedentes familiares y frecuencia de los síntomas.

Además, pueden solicitar análisis de sangre, estudios de orina y evaluaciones físicas y mentales para descartar otros padecimientos.

¿Qué es el Síndrome de Fatiga Crónica y qué lo causa? Foto: Canva

Aunque esta enfermedad continúa en investigación, especialistas recomiendan no ignorar los síntomas y buscar atención médica para recibir orientación y tratamiento adecuado.