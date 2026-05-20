Tomar una taza de té forma parte de la rutina diaria de millones de personas, especialmente por las mañanas o antes de dormir. Sin embargo, aunque parezca una bebida fácil de preparar, hay varios detalles que pueden hacer que el resultado final cambie muchísimo.

A veces el té queda demasiado fuerte, otras pierde sabor muy rápido o simplemente no sabe como el de una cafetería, y gran parte de eso tiene que ver con errores bastante comunes durante la preparación.

La temperatura del agua, el tiempo de reposo y hasta la forma en que se deja reposar la infusión influyen más de lo que muchos imaginan. Por eso, si quieres que tu taza de té realmente conserve su sabor y aroma, hay ciertos hábitos que vale la pena evitar.

El peor error al preparar té y otros que debes evitar Canva

Estos son los errores más comunes al preparar té

Calentar demasiado el agua

No todos los tipos de té necesitan agua recién salida de ebullición. Algunas variedades, especialmente las más suaves, pueden perder sabor o adquirir notas amargas cuando se preparan con temperaturas demasiado altas. Por eso muchas personas sienten que ciertos tés saben “quemados” o demasiado intensos.

El peor error al preparar té y otros que debes evitar Canva

Olvidar la bolsita dentro de la taza

Dejar la bolsita durante demasiado tiempo cambia por completo la infusión. El sabor puede volverse mucho más amargo y pesado, especialmente en tés como el verde o el blanco. Lo mejor es respetar el tiempo indicado y retirar la bolsita una vez que termine la infusión.

El peor error al preparar té y otros que debes evitar Canva

Usar agua que no está suficientemente caliente

Así como el exceso de calor afecta el sabor, el agua tibia también puede convertirse en un problema. Algunas hierbas y plantas necesitan cierta temperatura para liberar correctamente su sabor y aroma. Además, el agua caliente ayuda a eliminar posibles microorganismos presentes en infusiones naturales.

El peor error al preparar té y otros que debes evitar Canva

Preparar el té y dejarlo por horas

Hay personas que preparan una taza de té y la dejan enfriarse mientras trabajan o hacen otras actividades. El problema es que, con el paso del tiempo, el sabor cambia bastante y la bebida pierde frescura. Si no se va a consumir en el momento, lo mejor es refrigerarlo.

El peor error al preparar té y otros que debes evitar Canva

No cubrir las infusiones medicinales

Cuando alguien prepara té para aliviar gripe, tos o dolor de garganta, normalmente se enfoca solo en el tiempo de reposo y olvida algo importante: tapar la taza. Hacerlo ayuda a conservar mejor algunos compuestos aromáticos y propiedades naturales que pueden perderse con el vapor.