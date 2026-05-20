¿Te gusta la astronomía? Habrá taller en CDMX para construir tu propio telescopio

Si amas la astronomía y siempre has querido observar las estrellas más de cerca, pero no tienes telescopio, esta puede ser la oportunidad perfecta. En la Ciudad de México habrá un taller donde podrás construir tu propio telescopio y aprender más sobre el universo de una forma divertida y práctica.

Además de armarlo desde cero, también descubrirás cómo viaja la luz y algunos principios básicos de óptica, por lo que será una experiencia ideal para niños, jóvenes y adultos curiosos por el espacio.

Taller para construir tu propio telescopio en CDMX

Con el taller “Ventana al Universo: Crea tu propio telescopio”, los asistentes podrán acercarse al mundo de la astronomía mientras aprenden a construir un telescopio funcional para observar las estrellas.

La actividad busca que los participantes comprendan cómo funcionan estos instrumentos, además de experimentar de manera práctica conceptos como la óptica geométrica y el comportamiento de la luz.

Será una experiencia perfecta para quienes disfrutan del universo y quieren iniciarse en la observación astronómica sin necesidad de tener conocimientos previos.

¿Quiénes pueden participar en el taller?

El taller está dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 9 y 14 años, aunque también pueden participar adultos interesados en aprender a crear su propio telescopio.

De acuerdo con la información compartida por el recinto, no se necesita registro previo y el costo de entrada será de 250 pesos por persona.

Fecha, horario y ubicación del taller

La actividad se realizará el próximo viernes 22 de mayo a las 12:00 horas en el Planetario “Luis Enrique Erro”, ubicado en Avenida Wilfrido Massieu 394, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX.

Según Google Maps, el recinto se encuentra aproximadamente a 14 minutos del Metro Politécnico.

Barry Wilmore, astronauta de la NASA, visitará el Planetario

Además del taller, el Planetario “Luis Enrique Erro” tendrá otras actividades para los fans de la astronomía. Una de las más esperadas será la visita del astronauta de la NASA Barry Wilmore, quien ha participado en cuatro misiones espaciales.

Durante el evento, los asistentes podrán escuchar una charla especial y disfrutar de una proyección gratuita en el domo de inmersión digital del planetario.

La visita del astronauta está programada para el jueves 21 de mayo a las 10:30 horas y la entrada será libre.

En el Auditorio de la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica, en Av. Luis Enrique Erro S/N Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Si eres amante del espacio, las estrellas y los fenómenos astronómicos, estas actividades pueden convertirse en un gran plan para aprender más sobre el universo en la CDMX.