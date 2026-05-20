¿Cómo saber si mi perro tiene fiebre? Síntomas de alerta en lomitos

¿Alguna vez te has preguntado cómo saber si mi perro tiene fiebre? En el mundo de las mascotas, estar al pendiente de posibles síntomas y enfermedades depende en gran medida de nuestra observación y capacidad para descifrar sus sutiles cambios de comportamiento.

Los perros requieren de diversas pruebas médicas a lo largo de su vida para garantizar un estado de salud correcto; sin embargo, como pasa con los seres humanos, a veces una enfermedad inesperada aparece en el peor momento.

Quienes compartimos nuestra vida con un compañero de cuatro patas sabemos perfectamente que ellos no son simples mascotas; son miembros legítimos de la familia, pero cuando ellos se sienten mal, no pueden tomar el teléfono, quejarse abiertamente o señalarnos con la pata el lugar exacto donde les duele.

Para identificar las primeras señales de fiebre en los lomitos, mantener la calma y actuar con precisión; checa esta guía de la A a la Z para que tu perrito reciba la atención necesaria desde el primer momento.

Síntomas de fiebre en perros Canva

¿Cuál es la temperatura normal de un perro?

Uno de los errores más comunes y peligrosos que cometen los dueños de mascotas primerizos es evaluar la salud térmica de su perro utilizando como punto de referencia los parámetros del cuerpo humano.

El promedio de temperatura saludable para un perro sano se maneja en un rango de:

Perros cachorros (primeras semanas): 35.5 - 37.5 °C

Perros adultos: 38 - 39.2°C

Esto significa que, por pura naturaleza, tu perro siempre se va a sentir "caliente" al tacto en comparación con tu propia temperatura cutánea. Por ello, una lectura de 38.5 °C en tu mascota no es motivo de preocupación; al contrario, es el indicador de que sus funciones internas están marchando correctamente, de acuerdo con American Red Cross.

Síntomas de fiebre en perros Canva

Síntomas de un perro con fiebre

Apatía

El síntoma más evidente es la letargia profunda o apatía. Notarás que tu perro pasa horas enteras durmiendo en lugares inusuales, muestra un desinterés absoluto por el entorno, no responde a tus llamados y arrastra las patas con desgano si lo obligas a caminar.

Jadeo excesivo y constante

A diferencia de los humanos, los perros no tienen glándulas sudoríparas distribuidas a lo largo de su piel para enfriarse; ellos regulan el calor principalmente a través del jadeo. Si tu perro está jadeando fuertemente mientras descansa en una habitación fresca y con sombra, es una señal de que está intentando expulsar el exceso de calor interno.

Ojos vidriosos o enrojecidos

La fiebre provoca una deshidratación ligera pero inmediata en las mucosas. Sus ojos perderán el brillo característico, lucirán cansados, semicerrados y la esclerótica (la parte blanca del ojo) podría tornarse de un tono rojizo o inyectado de sangre.

Temblores musculares espontáneos

Un perro con fiebre alta puede experimentar escalofríos severos, verás que su cuerpo tiembla levemente de forma involuntaria, incluso si la temperatura ambiental del cuarto es templada o calurosa.

Síntomas de fiebre en perros Canva

Partes del cuerpo calientes

Cuando vayas a revisar a tu peludo, desliza tus manos suavemente por la parte interna de sus orejas y por las ingles (la zona donde las patas traseras se unen al abdomen), así como en las axilas de las patas delanteras.

Estas regiones corporales se caracterizan por tener una piel sumamente delgada, una baja densidad de pelaje y una alta concentración de vasos sanguíneos. Si tu perro está experimentando un cuadro de fiebre, notarás de inmediato un calor abrasador en estas zonas al contacto con la palma de tu mano.

Encías

Levanta con mucho cuidado el labio superior de tu perro y observa detenidamente el color y la textura de sus encías. Si están de un tono rosa pálido, todo está perfecto en tu lomito; un color rojo intenso es señal de alerta y presencia de fiebre alta.

Mientras que si las encías están de un color azul o gris, corre al veterinario pues tu perro necesita oxígeno.

¿Nariz seca?

Existe el mito de que si tu perrito tiene la nariz seca, eso significa que tiene fiebre. Sin embargo, los expertos en medicina veterinaria coinciden en algo: la nariz no es un indicador confiable de la temperatura interna de un perro.

La trufa canina (el nombre técnico de la nariz del perro) puede cambiar de textura y temperatura de manera constante a lo largo del día por una infinidad de razones completamente ajenas a un estado de enfermedad.

¿Qué hacer si tu perro tiene fiebre?

Por nada del mundo le des a tu perro ningún medicamento humano para controlar la fiebre (paracetamol, ibuprofeno o aspirina): hacer esto es poner en riesgo mortal la vida de tu mascota.

(paracetamol, ibuprofeno o aspirina): hacer esto es poner en riesgo mortal la vida de tu mascota. Empapa unas toallas limpias en agua y colócalas suavemente sobre su abdomen, sus ingles, sus axilas y sus almohadillas (las patitas).

Acude con el veterinario para una medición correcta de la temperatura con el termómetro vía rectal.

Durante todo el proceso, háblale a tu mascota con un tono de voz sumamente suave, calmado y afectuoso. Al terminar, recompénsalo de inmediato con su premio comestible favorito o una sesión intensa de mimos.

La recomendación número uno cuando un perro tiene fiebre es llevarlo al veterinario, solo el especialista podrá determinar su temperatura, posible enfermedad y tratamiento. ¡Cuida a tu lomito!