¿La infancia marca para siempre? Machy Guerrero explica cómo sanar tu presente

¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionas con una intensidad desmedida ante un comentario que para los demás parece trivial? ¿O por qué parece que repites los mismos patrones en tus relaciones de pareja una y otra vez? Para la psicóloga Machy Guerrero, la respuesta suele estar en capítulos de nuestra historia que dejamos sin leer: nuestra infancia.

Bajo la premisa de que "la infancia no es destino, pero sí es origen", Guerrero presenta su obra Sanar tu historia (VR Editoras), un libro que se ha convertido en una guía esencial para quienes buscan entender el impacto del trauma y el apego en la vida adulta.

Más allá de la crianza

Aunque Machy es ampliamente reconocida por su labor en la crianza respetuosa, su nuevo libro trasciende el rol de padres y madres. "Todos fuimos niños", explica la autora, señalando que la forma en que fuimos cuidados (o la carencia de ese cuidado) moldea directamente nuestra arquitectura emocional.

La autora afirma que cambiar el presente implica mirar al pasado Creada con IA

Los hijos suelen ser el espejo más fuerte de nuestras heridas, afirma la especialista: "Los hijos nos despiertan una parte que no conocíamos... no te conocías así de intolerante, no sabías que te iba a generar tanta culpa explotar con una persona que amas tanto".

Sin embargo, aclara que este no es un libro solo para padres. Estas reacciones se ven reflejadas en cómo tratamos a nuestra pareja, a nuestros colaboradores o a nosotros mismos. Según la autora, debemos dar por hecho que nuestras dificultades actuales tienen una raíz en cómo se formaron nuestros primeros vínculos.

El enfoque del libro no es culpar a las generaciones anteriores, sino observar el pasado con una mirada compasiva. Sanar, según Guerrero, no significa borrar lo que dolió ni forzar un perdón inmediato, sino "nombrar lo ocurrido" para que deje de controlarnos desde el inconsciente.

El perdón no es obligación

Un punto que distingue el enfoque de Guerrero es su postura sobre el perdón. En un entorno que muchas veces presiona a "soltar y olvidar", ella es clara: "No estamos obligados a perdonar a las personas. Hay cosas imperdonables... esas personas tienen que quedarse lejos de ti porque te hicieron demasiado daño".

Para ella, sanar consiste en nombrar lo que faltó y lo que dolió, agradeciendo lo que sí hubo, pero sin necesidad de reconciliarse con quien fue el agresor si eso compromete tu paz.

De la supervivencia a la plenitud

Uno de los puntos clave que destaca la obra es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Muchas personas transitan su adultez bajo un "estado de supervivencia" constante, reaccionando desde las heridas de un niño que no se sintió visto o protegido.

Sanar tu historia integra conceptos complejos de neurociencia y teoría del apego, pero explicados con un lenguaje sencillo y cercano. El objetivo es claro: que el adulto de hoy aprenda a ser "la persona que necesitó cuando era niño".

Machy Guerrero es terapeuta especializada en crianza Cortesía

¿Cómo se sana a ese "niño interior" del que tanto se habla? Machy lo traduce a la práctica diaria: tratarnos hoy como trataríamos a nuestro propio hijo cuando sufre.

Si a tu hijo le dijeran algo feo, lo abrazarías y le recordarías su valor.

Maternarse es hacer eso mismo contigo: Alguien en la oficina dijo que eras una tal por cual... tú vas a decir: 'Yo no soy eso. Soy una persona valiosa, me abrazo y veo lo que decías'".

Machy explica que ir a terapia no es solo hablar con alguien que te escucha "lindo" como un amigo, sino acudir con un profesional que encontrará patrones y validará tus emociones de una forma que nadie ha hecho antes.

Finalmente, Guerrero nos invita a revisar qué traemos en nuestra "mochila" emocional (gritos, abandonos, maltratos) para no pasársela íntegra a la siguiente generación.

"No es lo mismo que tu hijo sane gritos, a que sane gritos, cinturonazos y abandono. Le vas a pasar una mochila más pequeña", afirma con esperanza . El objetivo no es la perfección, sino la consciencia.

Sanar no significa que la vida sea una paz estática, sino aprender a elegir el bienestar sobre la supervivencia. Como bien dice Machy: "No somos culpables de lo que nos pasó, pero sí responsables de las decisiones que tomamos ahora".

Por qué leer 'Sanar tu historia'

En un mundo donde la salud mental ocupa finalmente un lugar central en la conversación pública, la propuesta de Guerrero se siente necesaria. No es un texto de autoayuda superficial con frases motivacionales; es una invitación sustentada a:

Identificar patrones: Entender de dónde vienen tus miedos y reacciones.

Romper ciclos: Evitar heredar traumas a las siguientes generaciones.

Vivir con consciencia: Mejorar la calidad de tu presente al dejar de pelear con tu pasado.

Sanar tu historia nos recuerda que, aunque no pudimos elegir nuestro comienzo, siempre tenemos la posibilidad de escribir un final distinto, uno que empiece por la comprensión y termine en la libertad emocional.