¿Qué hacer si te pica una abeja? Así debes actuar para evitar complicaciones, según especialistas
Descubre qué hacer si te pica una abeja, cómo retirar el aguijón correctamente y cuáles son las señales que pueden indicar una emergencia médica.
Durante la primavera y verano, las picaduras de abeja son comunes, especialmente en lugares al aire libre, como parques o jardines. Aunque en algunos casos esta situación solo provoca dolor e inflamación temporal, parte de la población puede desarrollar reacciones alérgicas graves que requieren atención hospitalaria.
Aunque existen distintas medidas para evitar una picadura, si ya fuiste blanco de una abeja, los expertos recomiendan actuar rápidamente, ya que esto puede ayudarte a reducir el dolor y la inflamación.
¿Qué hacer inmediatamente después de una picadura de abeja?
Lo primero que debes hacer, según los especialistas, es alejarte del área donde ocurrió la picadura, debido a que otras abejas podrían sentirse amenazadas y atacar nuevamente. Después, se debe revisar si el aguijón quedó incrustado en la piel.
Mayo Clinic explica que las reacciones leves suelen provocar dolor intenso, enrojecimiento e inflamación localizada, síntomas que desaparecen en pocas horas o días.
Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalla que el veneno de las abejas contiene sustancias que generan inflamación inmediata en la piel.
Las principales recomendaciones de primeros auxilios son:
- Retirar el aguijón lo antes posible, ya que ahí permanece el veneno. Si permanece en la piel, la sustancia continuará dispersándose y la reacción inflamatoria podría aumentar
- Lavar la zona con agua y jabón
- Aplicar hielo o compresas frías
- Evitar rascarse
- Mantener la calma y vigilar los síntomas
Si la persona comienza a presentar dificultad para respirar o inflamación en garganta y labios, debe buscar atención médica inmediata.
¿Cómo quitar el aguijón de abeja sin empeorar la herida?
Uno de los errores más frecuentes es retirar el aguijón con pinzas y presionarlo demasiado, ya que eso puede liberar más veneno en el organismo.
La UNAM recomienda raspar suavemente la piel con un objeto plano, como una tarjeta rígida o incluso la uña, para extraerlo sin apretar el saco de veneno.
Después de retirar el aguijón, especialistas aconsejan:
- Limpiar nuevamente la zona
- Aplicar hielo durante 10 o 15 minutos
- Mantener elevada la extremidad afectada
- Vigilar si la inflamación aumenta
La inflamación puede incrementarse durante las primeras 24 o 48 horas, incluso en personas que no son alérgicas.
Síntomas normales y señales de alerta tras una picadura de abeja
Las reacciones a una picadura de abeja pueden variar dependiendo de la sensibilidad de cada persona. Mayo Clinic divide las reacciones en leves, moderadas y graves.
1. Síntomas leves
- Dolor o ardor
- Enrojecimiento
- Inflamación leve
- Comezón
2. Reacciones moderadas
- Hinchazón extensa
- Enrojecimiento que aumenta con las horas
- Dolor persistente
3. Señales de alerta
- Dificultad para respirar
- Mareos
- Inflamación de garganta o lengua
- Náuseas
- Pulso acelerado
- Pérdida del conocimiento
Las personas alérgicas pueden sufrir anafilaxia, una reacción grave que pone en riesgo la vida.
¿Cuándo una picadura de abeja puede convertirse en una emergencia médica?
Los especialistas coinciden en que las reacciones alérgicas severas deben atenderse de inmediato. Mayo Clinic señala que la anafilaxia puede desarrollarse minutos después de la picadura.
Debe acudirse a urgencias si aparecen síntomas como:
- Opresión en el pecho
- Falta de aire
- Inflamación severa
- Desmayos
- Confusión
- Ronchas en diferentes partes del cuerpo
Además, la UNAM recomienda que las personas diagnosticadas con alergia carguen un autoinyector de adrenalina en caso de emergencia.
También es importante acudir al médico si:
- La inflamación empeora después de varios días
- La picadura ocurrió cerca de los ojos o la boca
- Hay fiebre o signos de infección
- La persona recibió múltiples picaduras
Remedios caseros y cuidados para aliviar el dolor y la inflamación
En casos leves, algunos cuidados básicos pueden ayudar a disminuir las molestias.
Mayo Clinic recomienda aplicar compresas frías y utilizar medicamentos antihistamínicos o antiinflamatorios bajo supervisión médica. Entre los cuidados más utilizados destacan:
- Aplicar hielo envuelto en un paño
- Mantener limpia la zona
- Descansar
- Beber suficiente agua
- Evitar rascarse
Expertos de la UNAM sugieren evitar perfumes intensos y ropa de colores llamativos en zonas con muchas flores o jardines, ya que estos insectos suelen sentirse atraídos por ciertos aromas y tonalidades.
Aunque una picadura de abeja suele ser una molestia temporal, actuar de forma correcta puede hacer la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación médica. Identificar las señales de alerta, retirar el aguijón adecuadamente y vigilar los síntomas son medidas esenciales, especialmente en personas con antecedentes de alergia.