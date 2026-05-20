¿Qué hacer si te pica una abeja? Así debes actuar para evitar complicaciones, según especialistas

Durante la primavera y verano, las picaduras de abeja son comunes, especialmente en lugares al aire libre, como parques o jardines. Aunque en algunos casos esta situación solo provoca dolor e inflamación temporal, parte de la población puede desarrollar reacciones alérgicas graves que requieren atención hospitalaria.

Aunque existen distintas medidas para evitar una picadura, si ya fuiste blanco de una abeja, los expertos recomiendan actuar rápidamente, ya que esto puede ayudarte a reducir el dolor y la inflamación.

¿Qué hacer si te pica una abeja? Canva.

¿Qué hacer inmediatamente después de una picadura de abeja?

Lo primero que debes hacer, según los especialistas, es alejarte del área donde ocurrió la picadura, debido a que otras abejas podrían sentirse amenazadas y atacar nuevamente. Después, se debe revisar si el aguijón quedó incrustado en la piel.

Mayo Clinic explica que las reacciones leves suelen provocar dolor intenso, enrojecimiento e inflamación localizada, síntomas que desaparecen en pocas horas o días.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalla que el veneno de las abejas contiene sustancias que generan inflamación inmediata en la piel.

Las principales recomendaciones de primeros auxilios son:

Retirar el aguijón lo antes posible, ya que ahí permanece el veneno. Si permanece en la piel, la sustancia continuará dispersándose y la reacción inflamatoria podría aumentar

Lavar la zona con agua y jabón

Aplicar hielo o compresas frías

Evitar rascarse

Mantener la calma y vigilar los síntomas

Si la persona comienza a presentar dificultad para respirar o inflamación en garganta y labios, debe buscar atención médica inmediata.

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¿Cómo quitar el aguijón de abeja sin empeorar la herida?

Uno de los errores más frecuentes es retirar el aguijón con pinzas y presionarlo demasiado, ya que eso puede liberar más veneno en el organismo.

La UNAM recomienda raspar suavemente la piel con un objeto plano, como una tarjeta rígida o incluso la uña, para extraerlo sin apretar el saco de veneno.

Después de retirar el aguijón, especialistas aconsejan:

Limpiar nuevamente la zona

Aplicar hielo durante 10 o 15 minutos

Mantener elevada la extremidad afectada

Vigilar si la inflamación aumenta

La inflamación puede incrementarse durante las primeras 24 o 48 horas, incluso en personas que no son alérgicas.

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Síntomas normales y señales de alerta tras una picadura de abeja

Las reacciones a una picadura de abeja pueden variar dependiendo de la sensibilidad de cada persona. Mayo Clinic divide las reacciones en leves, moderadas y graves.

1. Síntomas leves

Dolor o ardor

Enrojecimiento

Inflamación leve

Comezón

2. Reacciones moderadas

Hinchazón extensa

Enrojecimiento que aumenta con las horas

Dolor persistente

3. Señales de alerta

Dificultad para respirar

Mareos

Inflamación de garganta o lengua

Náuseas

Pulso acelerado

Pérdida del conocimiento

Las personas alérgicas pueden sufrir anafilaxia, una reacción grave que pone en riesgo la vida.

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¿Cuándo una picadura de abeja puede convertirse en una emergencia médica?

Los especialistas coinciden en que las reacciones alérgicas severas deben atenderse de inmediato. Mayo Clinic señala que la anafilaxia puede desarrollarse minutos después de la picadura.

Debe acudirse a urgencias si aparecen síntomas como:

Opresión en el pecho

Falta de aire

Inflamación severa

Desmayos

Confusión

Ronchas en diferentes partes del cuerpo

Además, la UNAM recomienda que las personas diagnosticadas con alergia carguen un autoinyector de adrenalina en caso de emergencia.

También es importante acudir al médico si:

La inflamación empeora después de varios días

La picadura ocurrió cerca de los ojos o la boca

Hay fiebre o signos de infección

La persona recibió múltiples picaduras

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Remedios caseros y cuidados para aliviar el dolor y la inflamación

En casos leves, algunos cuidados básicos pueden ayudar a disminuir las molestias.

Mayo Clinic recomienda aplicar compresas frías y utilizar medicamentos antihistamínicos o antiinflamatorios bajo supervisión médica. Entre los cuidados más utilizados destacan:

Aplicar hielo envuelto en un paño

Mantener limpia la zona

Descansar

Beber suficiente agua

Evitar rascarse

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Expertos de la UNAM sugieren evitar perfumes intensos y ropa de colores llamativos en zonas con muchas flores o jardines, ya que estos insectos suelen sentirse atraídos por ciertos aromas y tonalidades.

Aunque una picadura de abeja suele ser una molestia temporal, actuar de forma correcta puede hacer la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación médica. Identificar las señales de alerta, retirar el aguijón adecuadamente y vigilar los síntomas son medidas esenciales, especialmente en personas con antecedentes de alergia.