La historia de la exploración espacial también se escribe a partir de errores. Varias misiones fallidas de la NASA dejaron huella no solo por sus resultados, sino por las decisiones que cambiaron a partir de ellas.

Entre incendios, fallas en despegue y accidentes durante el regreso a la Tierra, estos episodios marcaron el rumbo de la agencia espacial.

Casos como Apolo 1, Challenger y Columbia siguen siendo referencia cuando se habla de seguridad en el espacio, pero no fueron los únicos momentos críticos dentro de décadas de exploración.

Estas son las misiones fallidas de la NASA que cambiaron todo

Apolo 1 (1967)

El accidente de Apolo 1 ocurrió durante una prueba en tierra. Un incendio dentro de la cabina terminó con la vida de tres astronautas en cuestión de segundos.

La combinación de oxígeno puro a alta presión y un posible fallo eléctrico provocó que el fuego se propagara rápidamente. A partir de este punto, la NASA rediseñó sus cápsulas y materiales.

Misiones fallidas de la NASA: desde Apolo 1 hasta Columbia NASA

Challenger (1986)

El Transbordador Challenger explotó poco más de un minuto después de despegar. La causa fue una falla en los anillos de sellado de los cohetes, afectados por las bajas temperaturas.

El accidente dejó siete víctimas y evidenció problemas tanto técnicos como de toma de decisiones dentro de la misión.

Misiones fallidas de la NASA: desde Apolo 1 hasta Columbia NASA

Columbia (2003)

El caso del Transbordador Columbia ocurrió durante el reingreso a la atmósfera. La nave se desintegró debido a un daño en el ala causado desde el lanzamiento.

El impacto de un fragmento de espuma comprometió el escudo térmico, lo que derivó en el accidente durante el regreso a la Tierra.

Reproducir Video by Dan McNew of the ill fated re-entry of the Space Shuttle Columbia over Texas in 2003.

Apolo 13 (1970)

La misión Apolo 13 es conocida como un fallo que NO terminó en tragedia. Una explosión en un tanque de oxígeno obligó a cancelar el alunizaje.

A pesar de la gravedad del incidente, la tripulación logró regresar a salvo tras una compleja operación de rescate.

Misiones fallidas de la NASA: desde Apolo 1 hasta Columbia NASA

Apolo-Soyuz (1975)

El proyecto Apolo-Soyuz enfrentó una fuga de gas tóxico durante el regreso. Aunque no hubo víctimas, el incidente mostró los riesgos incluso en misiones exitosas.

Misiones fallidas de la NASA: desde Apolo 1 hasta Columbia NASA

Misiones a Marte (1993 y 1999)

Programas como Mars Climate Orbiter y Mars Polar Lander se perdieron debido a errores técnicos y fallos de navegación.

Estos casos dejaron claro que la exploración fuera de la órbita terrestre implica desafíos distintos y complejos.

¿Qué cambió en la NASA después de estos errores?

Cada una de estas misiones fallidas de la NASA obligó a replantear procesos. Desde el diseño de las naves hasta la evaluación de riesgos antes de cada lanzamiento, los protocolos evolucionaron a partir de estos eventos.

Hoy, la agencia opera con sistemas más rigurosos de supervisión y análisis, integrando décadas de experiencia acumulada en cada misión.