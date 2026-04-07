Roca lunar real traída por la NASA está en CDMX y puede tocarse, ¿dónde?

Una roca lunar real que fue traída por la NASA se encuentra en la Ciudad de México (CDMX) y está disponible para ser tocada por las personas que acudan al lugar en donde está exhibida.

Actualmente la Luna es protagonista debido a la misión Artemis II de la NASA, cuyo lanzamiento fue el pasado 1 de abril, con cuatro astronautas a bordo de la nave Orión, que tienen previsto regresar a Tierra el 10 de este mismo mes.

Esta misión ha causado gran conmoción y curiosidad a las personas que habitamos en la Tierra, sobre todo lo que ocurre en la Luna y lo que gira en torno a ella.

Roca lunar de la NASA en CDMX

Roca lunar de la NASA. UNAM Global/Elizabeth Ruiz/AMC

En la CDMX se puede estar más cerca de la Luna e incluso tocar una roca real del satélite que fue traída por la misma NASA.

Se trata de un fragmento obtenido por el astronauta Harrison Smith en la zona llamada "Monte Taurus", en diciembre de 1972, como parte de la misión Apolo 17.

Esta roca se encuentra en el Museo de las Ciencias ‘Universum’, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se ubica en el Circuito de Ciudad Universitaria (CU), en la alcaldía Coyoacán.

El pedazo de cuerpo celeste forma parte de la sección de la Roca Lunar en la exposición dedicada al Universo.

De hecho, en la sala se encuentran dos rocas lunares que la NASA otorgó en custodia al Universum en mayo del 94, aunque una no se puede tocar.

Roca Lunar de la NASA. UNAM Global/Elizabeth Ruiz/AMC

La primera, que fue obtenida por Neil Armstrong el 20 de julio de 1969 en la misión Apolo 11, fue recogida de la zona conocida como "Mar de la Tranquilidad". Tiene un peso de 185 gramos y una edad de 3,700 millones de años. Esta es la que no puede ser tocada por los visitantes al Universum, pues se encuentra al interior de un contenedor transparente.

La segunda es la que fue traída en la última misión del programa Apolo 17 de la NASA; pesa 24 gramos y tiene una edad de 4,000 millones de años. Esta exhibida en la misma sala que la anterior, aunque esta sí puede ser tocada por los visitantes.

¿Cómo llegar al Universum y cuál es el costo?

Al Universum de la UNAM se llega principalmente en:

Metro: Estación Universidad (Línea 3 - Verde). Al salir, dirígete al paradero del Pumabús y toma la Ruta 3 (gratuito) que te deja en el museo.

Metrobús: Estación Centro Cultural Universitario (Línea 1 - Insurgentes). Aborda el Pumabús ruta 3 o 10.

Automóvil: Se accede principalmente por Av. del Imán. El estacionamiento tiene un costo único de 15 pesos.

Los costos son:

Entrada General: 90 pesos.

Estudiantes, maestros, exalumnos UNAM, INAPAM y trabajadores: 80 pesos (con credencial vigente).

Niños menores de 2 años: No pagan entrada.

Planetario y exposiciones especiales: Tienen costo adicional (15 - 30 pesos).

El Universum está abierto de miércoles a domingo de 10 a 17:00 horas. Cierra lunes y martes así como días festivos.

*mvg*