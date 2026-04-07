¿Qué hacía ahí? Bote de Nutella aparece flotando en transmisión de la NASA y redes reaccionan

La misión Artemis II se ha convertido en uno de los eventos espaciales que más expectativa genera entre los espectadores, ya que marcará el regreso de una misión tripulada que viajará alrededor de la Luna.

Sin embargo, en medio del interés por esta histórica expedición, un detalle inesperado robó la atención en redes sociales: la aparición de un bote flotando en la nave, que muchos identificaron como una crema de avellanas.

El curioso momento ocurrió durante una transmisión en vivo y rápidamente se volvió viral, generando todo tipo de comentarios entre los internautas.

El video viral: astronautas de Artemis II y un inesperado bote de Nutella flotando

Todo comenzó con un video en el que se observa a los astronautas realizando diferentes actividades dentro de la nave Orion spacecraft.

Mientras conversaban y se desplazaban en microgravedad, un bote de Nutella apareció flotando alrededor de ellos, algo que nadie esperaba ver durante la transmisión.

El detalle no pasó desapercibido para los espectadores, quienes rápidamente comenzaron a compartir el fragmento del video en redes sociales.

La escena generó curiosidad entre los usuarios, quienes se preguntaron si el frasco simplemente flotó por casualidad o si, sin querer, se convirtió en una inesperada publicidad de esta popular crema de avellanas.

La transmisión oficial de la NASA que captó el momento viral

El momento que hoy circula en redes sociales fue captado por las cámaras de la transmisión oficial de la NASA.

La agencia espacial realiza estas transmisiones para mostrar el desarrollo de la misión y permitir que el público siga de cerca el trabajo de los astronautas.

Además, la cobertura se difunde a través de plataformas digitales como YouTube y otros servicios de streaming, lo que permite que millones de personas en todo el mundo puedan observar cada detalle de esta expedición.

Bote de Nutella aparece en transmisión de Artemis II y se vuelve viral en redes Foto: NASA / Captura YouTube

Artemis II: la misión que busca preparar el regreso a la Luna

Durante el viaje, los cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orion spacecraft, donde su principal tarea será probar todos los sistemas con tripulación en el entorno real del espacio profundo.

Además de validar la tecnología, la agencia espacial busca abrir la puerta a nuevos descubrimientos científicos, impulsar avances tecnológicos y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Bote de Nutella aparece en transmisión de Artemis II y se vuelve viral en redes Foto: NASA / Captura YouTube

¿Qué comen los astronautas en el espacio?

Una de las preguntas más comunes sobre las misiones espaciales tiene que ver con la comida de los astronautas.

De acuerdo con la NASA, el menú puede incluir alimentos especialmente preparados para el espacio, como:

Tortillas especiales

Tortillas especiales Granola con arándanos

Almendras

También cuentan con diversas bebidas para el desayuno, entre ellas:

Café

Café Té verde

Limonada

Bebidas de piña y fresa

Batidos de mango y melocotón

Bote de Nutella aparece en transmisión de Artemis II y se vuelve viral en redes Foto: Canva / Ilustrativa

Aunque el bote que apareció flotando en el video pudo ser simplemente un objeto suelto dentro de la nave, lo cierto es que la escena no pasó desapercibida y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la misión en redes sociales.