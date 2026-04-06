¿Cuál es la distancia que recorrió Apolo 13 y que busca romper Artemis II? 

Apolo 13 y Artemis II representan dos momentos clave en la historia de la exploración espacial, especialmente por la distancia que los astronautas han logrado, y lograrán, alcanzar desde la Tierra. Durante más de 50 años, la misión Apolo 13 mantuvo el récord como el viaje tripulado más lejano, una marca que ahora está a punto de ser superada.

En 1970, los tripulantes del Apolo 13 se alejaron miles de kilómetros de nuestro planeta, una cifra que se convirtió en referencia dentro de la exploración espacial. Sin embargo, la misión Artemis II, lanzada el 1 de abril por la NASA, busca ir más allá al alcanzar cerca de 406 mil kilómetros durante su recorrido alrededor de la Luna.

La misión Artemis II está a punto de marcar un nuevo hito en la exploración espacial al proyectar a su tripulación más allá de cualquier distancia alcanzada. AFP

La distancia récord del Apolo 13 y el nuevo objetivo de Artemis II

La distancia alcanzada por el Apolo 13, la cual fue de 400 mil kilómetros, no fue parte del plan original. La misión tenía como objetivo alunizar, pero una emergencia cambió completamente su trayectoria. A pesar de ello, los astronautas terminaron viajando más lejos de lo previsto, estableciendo sin intención un récord histórico.

Ahora, Artemis II se perfila como la misión encargada de romper esa marca. Durante su trayecto, la nave Orion llegará a su punto más lejano cuando pase por el lado oculto de la Luna, superando así la distancia lograda en 1970. Este avance no solo tiene un valor simbólico, sino que también representa un paso importante en el desarrollo de futuras misiones tripuladas.

Además del récord, el vuelo tiene como propósito evaluar sistemas clave como el soporte vital, la navegación y las comunicaciones en condiciones reales de espacio profundo. Estos elementos serán fundamentales para garantizar la seguridad de los astronautas en próximas misiones hacia la superficie lunar.

¿Cómo fue la misión Apolo 13?

La misión Apolo 13 se llevó a cabo del 11 al 17 de abril de 1970 como parte del programa Apolo de la NASA. Era la séptima misión tripulada y la tercera que tenía como objetivo llegar a la superficie de la Luna, aunque finalmente no pudo cumplirse debido a un incidente en pleno vuelo.

El incidente que cambió la misión

A las 55 horas de haber iniciado el viaje, ocurrió una explosión en un tanque de oxígeno dentro del módulo de mando Odyssey. Este problema provocó la pérdida de recursos vitales como oxígeno y energía, lo que obligó a cancelar el alunizaje previsto en la región de Fra Mauro.

Ante la emergencia, los astronautas Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise utilizaron el módulo lunar Aquarius como refugio temporal, funcionando como un “bote salvavidas”. Durante varios días enfrentaron condiciones extremas como bajas temperaturas, poca disponibilidad de agua y altos niveles de dióxido de carbono.

Gracias al trabajo conjunto con el equipo en tierra, lograron resolver estos problemas y mantener con vida a la tripulación.

La causa del accidente

Las investigaciones posteriores revelaron que el incidente fue provocado por fallas durante las pruebas previas al lanzamiento. Estas afectaron el aislamiento de teflón en los calentadores del tanque de oxígeno, lo que generó un cortocircuito que terminó en la explosión.

Tras rodear la Luna, los astronautas iniciaron su regreso y lograron volver con éxito. La misión concluyó el 17 de abril de 1970 con un amerizaje en el océano Pacífico, siendo recordada como un “fracaso exitoso” por haber salvado la vida de la tripulación.

Artemis II y el sobrevuelo a la Luna

Más allá de superar una cifra histórica, Artemis II marca el regreso de astronautas al espacio profundo después de más de cinco décadas. Esta misión funciona como una prueba clave para validar la tecnología actual y asegurar que es posible realizar vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre.

La misión Artemis II es el esperado preámbulo al regreso de la humanidad a la Luna. AFP

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna, y el éxito de Artemis II será determinante para futuras misiones, incluyendo aquellas que planean llevar nuevamente a astronautas a la superficie lunar.

PJG