La impresionante foto de la Tierra ocultándose desde el lado oculto de la Luna

Una imagen tomada durante la misión Artemis II volvió a poner la mirada sobre el espacio, pero esta vez desde una perspectiva poco común: la Tierra ocultándose detrás de la Luna, justo antes de que la nave Orion perdiera comunicación con nuestro planeta.

La fotografía fue compartida por la Casa Blanca y muestra un momento clave del viaje: el instante en que los astronautas cruzaron hacia la cara oculta de la Luna, una zona donde las comunicaciones se interrumpen por completo. El mensaje que acompañó la imagen fue breve, pero directo:

“Humanity, from the other side”.

Artemis II: Primera foto de la Tierra desde el lado oculto de la Luna Reuters

Una imagen que dialoga con el legado del Apolo 8

La fotografía difundida inevitablemente remite a un momento histórico: la imagen conocida como Earthrise, capturada durante la misión del Apolo 8 en 1968.

En aquella ocasión, los astronautas observaron cómo la Tierra “salía” por el horizonte lunar justo cuando recuperaban la comunicación. La escena actual es, en cierto sentido, el reflejo inverso: ahora se observa cómo el planeta se oculta.

Este paralelismo no es casual. Artemis II forma parte de una nueva etapa en la exploración espacial que busca retomar los viajes tripulados a la Luna, más de medio siglo después de las misiones Apolo.

Récord de distancia y observación inédita

Además de la imagen, la misión Artemis II dejó otro dato relevante: los astronautas alcanzaron la mayor distancia de la Tierra registrada por una tripulación humana, con 406,771 kilómetros.

Durante ese trayecto, los cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— tuvieron la oportunidad de observar zonas de la Luna que nunca habían sido vistas de esa manera por seres humanos.

El recorrido no solo representa un avance técnico, también redefine la experiencia de viajar más allá de la órbita terrestre, acercándose nuevamente a un objetivo que durante décadas permaneció fuera del alcance humano.

Artemis II: Primera foto de la Tierra desde el lado oculto de la Luna Reuters

Un eclipse solar visto desde el espacio

Otro de los momentos destacados del viaje fue la observación de un eclipse solar total desde la nave Orion. La imagen difundida muestra a la Luna cubriendo completamente al Sol, en una escena que solo pudo ser presenciada por los astronautas a bordo.

El fenómeno tuvo una duración de 57 minutos, un tiempo considerablemente mayor al de cualquier eclipse visible desde la Tierra. Ocurrió durante el inicio del trayecto de regreso, después de que la nave completara su recorrido alrededor de la Luna.

El momento en que la nave Orion quedó en silencio

Durante la misión Artemis II, uno de los puntos más relevantes ocurrió cuando la nave Orion se internó en la cara oculta del satélite. En ese punto, la Tierra desaparece del campo de visión y, al mismo tiempo, se pierde toda señal de comunicación.

Este fenómeno no es nuevo, pero sigue siendo uno de los más impactantes en la exploración espacial. Las ondas de radio no pueden atravesar la Luna, lo que provoca un silencio total. En esta ocasión, el periodo sin contacto duró 41 minutos, tiempo en el que los astronautas quedaron completamente aislados.

Lejos de ser un contratiempo, este momento forma parte del plan de vuelo. Es también una de las pocas oportunidades en las que una tripulación puede observar directamente regiones de la cara oculta de la Luna que no son visibles desde la Tierra.

Artemis II: Primera foto de la Tierra desde el lado oculto de la Luna Reuters

Artemis II y el regreso a la exploración lunar

La misión Artemis II representa un paso clave en el programa de la NASA, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna en los próximos años.

A diferencia de misiones anteriores, este nuevo programa no solo plantea viajes de ida y vuelta, sino también la posibilidad de desarrollar futuras expediciones más prolongadas e incluso preparar el camino hacia Marte.

Las imágenes difundidas en las últimas horas forman parte de ese proceso. Más allá de su valor técnico, funcionan como un recordatorio visual de lo que implica salir de la órbita terrestre y observar nuestro planeta desde una distancia que pocos han alcanzado.