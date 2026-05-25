Videojuegos, cosplay y anime: así se vive una tarde en la Frikiplaza de CDMX

La Frikiplaza es un lugar enigmático y poco común (en tamaño) en la ciudad, ya que reúne en un solo espacio anime, videojuegos, música coreana, figuras coleccionables y todo tipo de artículos relacionados con la cultura geek.

Sus pasillos están llenos de, personajes animados y tiendas que llaman la atención de visitantes de todas las edades. Sin duda, es un sitio que vale la pena conocer, especialmente para quienes disfrutan del entretenimiento asiático y el mundo gamer.

Foto: frikiplaza.com

En la parte de abajo hay locales en los que reparan celulares y venden equipos, accesorios y artículos para celulares.

Figuras coleccionables y artículos de series populares:

La Frikiplaza es el lugar ideal para conseguir figuras coleccionables, ya que cuenta con una gran variedad de artículos para los fanáticos del anime. En sus locales puedes encontrar Funkos, peluches y mercancía de series populares como One Piece, Naruto, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Z, Death Note y muchos más.

Además, también hay playeras, blusas y sudaderas con diseños inspirados en personajes y franquicias icónicas, convirtiéndose en un sitio perfecto para quienes buscan ropa y accesorios con estilo Otaku. También puedes encontrar cómics, consolas y videojuegos.

Foto: frikiplaza.com

Comida de estilo asiático:

También cuenta con una zona de comida donde los visitantes pueden descansar y comer ahí mismo después de recorrer sus pasillos. En el lugar se venden platillos como ramen, arroz con vegetales y distintas opciones inspiradas en la gastronomía asiática, lo que complementa la experiencia. También venden comida rápida como pizzas y hamburguesas.

Venden golosinas y bebidas importadas, algunas con toques asiáticos, como galletas, sopas, refrescos y chocolates.

Espacios para convivir:

En el piso de arriba hay las clásicas maquinitas para jugar videojuegos; en esa zona se organizan eventos y concursos, y también se rentan consolas.

Foto: frikiplaza.com

¿Dónde se ubica la Frikiplaza?

La Frikiplaza se encuentra en Eje Central Lázaro Cárdenas 54, Centro Histórico de la Ciudad. de México.

La Frikiplaza se ha consolidado como un punto de encuentro para los fanáticos de la cultura geek en la ciudad, al reunir en un solo espacio una amplia variedad de productos. Además, su oferta de comida y áreas para convivir la convierten en un lugar completo para pasar el tiempo, comprar y disfrutar de la experiencia en un ambiente dedicado especialmente a los seguidores de estas culturas.