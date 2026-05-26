¿Tu café está en riesgo? La plaga que amenaza los cafetales y cómo buscan salvarlos

Edilbertha Noriega heredó su tierra de sus padres. En la sierra de Veracruz, donde el café no solo se cultiva sino que también se hereda, ella trabaja el campo junto con su esposo e hijos, quienes ahora aprenden a cuidar esas plantas como antes lo hicieron sus abuelos.

Pero en los cafetales, una cosecha nunca está completamente asegurada. Una plaga puede cambiarlo todo: reducir la producción, afectar los ingresos familiares y poner en riesgo el sustento de quienes dependen de la tierra. Para Edilbertha, recibir apoyo técnico y nuevas plantas no es solo una ayuda agrícola, sino una forma de proteger el futuro de su familia.

“Desde que el Centro de Apoyo al Productor de Starbucks se acercó a nosotros y nos integró a ‘Todos Sembramos Café’, nuestra cosecha ha mejorado significativamente y el apoyo que recibimos nos ayuda a no quedarnos sin sustento si llega a presentarse una plaga”, contó la caficultora, de acuerdo con información compartida por Starbucks México.

La amenaza se llama: roya del cafeto, una enfermedad que afecta las hojas de la planta y que puede impactar directamente en la producción. Aunque para muchos consumidores el café aparece ya servido en una taza, detrás de esa bebida hay comunidades completas que enfrentan enfermedades agrícolas, cambios en el clima y la necesidad de renovar sus cafetales para poder seguir produciendo.

La plaga que puede cambiar el futuro del café

La roya del cafeto es una de las enfermedades más importantes para este cultivo. Es causada por el hongo Hemileia vastatrix y afecta principalmente las hojas de la planta. Cuando el cafeto se infecta, las hojas pueden presentar manchas amarillas o anaranjadas y caer de forma prematura.

Esa pérdida de hojas reduce la capacidad de la planta para desarrollarse y producir frutos. En casos graves, la enfermedad puede disminuir de forma considerable la cosecha, lo que afecta directamente a los productores y a sus familias.

Por eso, la renovación de cafetales con plantas resistentes se ha convertido en una estrategia clave para enfrentar esta amenaza. En ese contexto, Starbucks México, operado por Alsea, anunció la edición número 12 de “Todos Sembramos Café”, una iniciativa que este año busca donar más de 800 mil plantas de café resistentes a la roya en comunidades cafetaleras de Chiapas, Puebla y Veracruz durante 2026.

Cafetales

Más de 800 mil plantas resistentes a la roya

De acuerdo con la compañía, la campaña 2026 se realizará del 25 de mayo al 5 de julio, periodo en el que los clientes podrán apoyar mediante la compra de productos participantes y donaciones directas en tiendas Starbucks México y a través de Starbucks Rewards.

La iniciativa no es nueva. Desde su lanzamiento en 2014, el programa ha contribuido con más de 6.4 millones de plantas en regiones cafetaleras del país y ha beneficiado a más de 20 mil productores.

“Hace doce años, ‘Todos Sembramos Café’ nació como una respuesta a los desafíos que enfrentaban las comunidades cafetaleras. Hoy, la iniciativa continúa evolucionando para fortalecer el futuro del café a través de innovación, colaboración y apoyo a largo plazo para las comunidades mexicanas detrás de cada taza”, señaló Sarai Jiménez, directora de Construcción y Reputación de Marca de Starbucks México.

Los cafetales de Chiapas Cortesía

Plantas pensadas para un clima cambiante

Uno de los elementos centrales de la edición 2026 es que no se trata únicamente de entregar plantas nuevas. Según la información de Starbucks México, este año el 60% de las plantas donadas corresponde a variedades desarrolladas por la compañía, entre ellas San Isidro y Victoria, reconocidas por su productividad y adaptabilidad a condiciones climáticas cambiantes.

Este punto es importante porque los cafetales no enfrentan solo una enfermedad. También deben adaptarse a condiciones ambientales cada vez más variables, como cambios de temperatura, lluvias irregulares y escenarios que pueden favorecer la aparición de plagas o afectar el rendimiento de las plantas.

En ese sentido, sembrar variedades resistentes no solo busca responder a un problema inmediato, sino fortalecer la capacidad de las comunidades cafetaleras para sostener su producción en los próximos años.

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No basta con sembrar: también se necesita acompañamiento

La renovación agrícola no depende solo de entregar plantas. El manejo de enfermedades como la roya requiere conocimiento técnico, seguimiento y prácticas sostenibles que permitan a los productores cuidar sus cultivos a largo plazo.

Como parte del programa, Starbucks cuenta con un Centro de Apoyo al Productor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde agrónomos trabajan con comunidades cafetaleras para compartir conocimiento, asistencia técnica y prácticas agrícolas sostenibles.

Ese acompañamiento es clave porque una planta resistente puede ser una herramienta importante, pero su desarrollo también depende del manejo del cultivo, del suelo, de las condiciones climáticas y de la capacidad de los productores para anticipar riesgos.