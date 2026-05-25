¿Diamante real o circonita? El secreto que las joyerías no quieren que sepas para comprobarlo

Un anillo heredado, una joya vintage encontrada en internet o una oferta “demasiado buena para ser verdad” suelen despertar la misma pregunta: ¿ese diamante es auténtico o solo una imitación?

Entre circonitas cúbicas, moissanitas y diamantes de laboratorio, distinguir la verdad ya no es tan sencillo como antes. Sin embargo, existen pruebas que pueden darte pistas importantes antes de llevar una pieza a certificación profesional.

¿Cómo brilla un diamante falso?

El primer error común es pensar que “si brilla mucho, es diamante”. En realidad, tanto la circonita cúbica como la moissanita pueden brillar incluso más intensamente que una piedra natural.

Los diamantes auténticos dispersan la luz de forma distinta a la circonita. Canva

El diamante tiene un equilibrio entre brillo blanco y destellos de colores, mientras que la moissanita suele mostrar un “fuego” arcoíris exagerado que puede delatarla.

¿Cómo saber si un diamante es real en casa?

1. La prueba del vaho

Sopla sobre la piedra como si empañaras un espejo. Un diamante real dispersa el calor casi de inmediato, por lo que el vapor desaparece en menos de un segundo. Si permanece empañado, probablemente no es auténtico. Eso sí: la moissanita también puede pasar esta prueba.

La prueba del vaho sigue siendo una de las más populares para detectar falsificaciones. Canva

2. La prueba del punto

Coloca la piedra sobre un papel con un punto negro. Si puedes ver el punto claramente a través de ella, no es diamante. Su alta refracción de la luz debería “ocultarlo”.

3. La prueba del agua

Un diamante real se hunde rápidamente por su densidad. Sin embargo, la circonita cúbica también se hunde, e incluso más rápido, así que esta prueba solo elimina imitaciones básicas.

4. La lupa del joyero

Con una lupa de 10 aumentos, los diamantes naturales suelen mostrar pequeñas imperfecciones internas. Las piedras falsas tienden a verse demasiado perfectas o con bordes redondeados.

Los diamantes de laboratorio pasan casi todas las pruebas caseras tradicionales. Canva

¿Qué aspecto tiene un diamante?

Un truco poco conocido está en el engaste. Revisa el interior de un anillo: los metales también dan pistas. Sellos como 14K, 18K o PT indican oro o platino, mientras que marcas como CZ suelen revelar circonita cúbica.

Revisar los sellos del anillo puede ofrecer pistas sobre la joya. Canva

Otro punto clave es el certificado. Laboratorios como GIA o IGI registran cada piedra con códigos verificables en línea. Si no hay certificación, hay motivo para dudar.

¿Cómo saber si un diamante es falso?

Aunque las pruebas caseras ayudan a detectar imitaciones obvias, ninguna es infalible. Incluso los probadores térmicos pueden confundir moissanita con diamante si no son de última generación.

Los expertos recomiendan acudir a laboratorios certificados para confirmar autenticidad. Canva

Los diamantes de laboratorio, por ejemplo, pasan prácticamente todas las pruebas domésticas. Por eso, la única forma 100% segura de saber si una piedra es auténtica sigue siendo el análisis de un gemólogo certificado con equipo especializado.