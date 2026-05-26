De Transilvania a Inglaterra: 6 lugares reales que debes visitar si eres fan de Drácula

El nombre de Drácula lleva décadas ligado al cine de terror, los vampiros y los castillos oscuros de Transilvania. Detrás del personaje creado por Bram Stoker existe una mezcla de hechos históricos y lugares reales que todavía pueden visitarse.

Aunque mucha gente cree que todo nació de la imaginación del escritor irlandés, la realidad es que parte de la leyenda tomó elementos de Vlad el Empalador, un príncipe rumano del siglo XV conocido por sus métodos violentos de castigo y por las historias que circularon sobre él en Europa.

Los lugares relacionados con Drácula

Sighișoara, la ciudad donde nació Vlad el Empalador

En el corazón de Transilvania se encuentra Sighișoara, una ciudad medieval rodeada de murallas y torres que suele aparecer en las rutas turísticas sobre Drácula.

El sitio tiene un peso histórico importante porque ahí nació Vlad el Empalador. Uno de los puntos más visitados es la llamada Casa Vlad Dracul, una construcción del siglo XV que actualmente funciona como restaurante y museo. Más allá de esta conexión, la ciudad destaca por conservar prácticamente intacta su apariencia medieval, algo que hace fácil entender por qué terminó asociada con las historias de vampiros.

Lugares reales ligados a Drácula y que inspiraron su historia Canva

El Castillo de Bran, el más famoso de Transilvania

Su imagen se volvió tan popular que hoy es uno de los lugares más visitados de Rumanía. Lo curioso es que Bram Stoker nunca estuvo ahí y Vlad el Empalador tampoco vivió en el castillo; los historiadores señalan que únicamente habría pasado por el lugar durante un corto periodo. Actualmente, el castillo alberga exposiciones sobre la leyenda de Drácula, la historia de Transilvania y el impacto cultural del personaje.

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La Fortaleza de Poenari, el verdadero castillo de Vlad III

A diferencia de Bran, la Fortaleza de Poenari sí tuvo una relación directa con Vlad el Empalador. Ubicada en las montañas de los Cárpatos, esta fortaleza funcionó como uno de los principales refugios militares del gobernante rumano, quien ordenó reconstruirla como punto estratégico de defensa.

Llegar hasta ahí no es sencillo: los visitantes deben subir cerca de 1,500 escalones para alcanzar las ruinas del castillo, convirtiendo el recorrido en una experiencia muy popular para fanáticos de la historia.

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El Castillo de Corvin y su conexión con Bram Stoker

Otro lugar que suele aparecer en las listas es el Castillo de Corvin (también conocido como Castillo de Hunyad). Considerado uno de los castillos góticos más impresionantes de Europa, destaca por sus enormes torres, puentes levadizos y salones medievales. Además de su apariencia, tiene una conexión histórica con Vlad III, quien estuvo prisionero ahí durante un tiempo.

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Bucarest y el monasterio donde habría sido enterrado Vlad

La capital de Rumanía también guarda rastros de Vlad el Empalador. En el centro histórico de Bucarest todavía pueden verse restos de la antigua Curtea Veche, el palacio desde donde gobernó.

Muy cerca de ahí se encuentra el Monasterio de Snagov, un sitio rodeado de teorías porque supuestamente alberga la tumba de Vlad III. Sin embargo, el tema sigue siendo un misterio, ya que algunas investigaciones han puesto en duda la veracidad de los restos, lo que ha aumentado el interés turístico de la zona.

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Whitby, el pueblo inglés clave en la novela de Drácula

No todos los lugares relacionados con Drácula están en Rumanía. En Reino Unido existe un pequeño pueblo costero llamado Whitby que tuvo un papel importante en la novela de Bram Stoker.

Dentro de la historia, es ahí donde llega el barco Demeter antes de la aparición del Conde Drácula en Inglaterra. El escritor visitó Whitby antes de publicar la novela y tomó inspiración de la abadía gótica y el cementerio cercano a la iglesia de St. Mary.

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Cómo nació la relación entre Vlad el Empalador y Drácula

Aunque el personaje de Drácula pertenece a la ficción, Bram Stoker tomó parte del nombre y algunos elementos históricos de Vlad III para construir a su vampiro. El príncipe rumano ganó fama por los relatos sobre ejecuciones masivas mediante empalamiento y su crueldad durante las guerras contra el Imperio Otomano.

Stoker mezcló esos antecedentes históricos con supersticiones europeas sobre vampiros y con escenarios inspirados en castillos reales de Rumanía para crear una de las figuras más famosas de la literatura de terror.