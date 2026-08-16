¿Cada cuánto se debe regar una orquídea? El error que puede hacer que sus raíces se pudran

La orquídea Phalaenopsis es una de las plantas de interior más populares, pero mantenerla saludable puede convertirse en todo un reto cuando no se conocen sus necesidades. Uno de los principales errores está relacionado con el riego: darle agua con demasiada frecuencia puede favorecer la aparición de hongos y terminar dañando sus raíces.

Aunque a simple vista parece una planta delicada y complicada, comprender las condiciones de su hábitat natural ayuda a entender qué necesita para crecer.

¿Qué condiciones necesita una orquídea para mantenerse saludable?

Las orquídeas son plantas de origen tropical y, en el caso de la Phalaenopsis, tienen un crecimiento epífito, es decir, en la naturaleza suelen desarrollarse sobre ramas y troncos de los árboles, sin vivir directamente en el suelo.

Por ello, están acostumbradas a ambientes con humedad elevada, temperaturas cálidas y buena iluminación, aunque esto no significa que deban permanecer expuestas al sol intenso durante todo el día.

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¿Cuánta luz necesita una orquídea?

Uno de los errores más comunes es colocar la planta en un sitio demasiado oscuro. La Phalaenopsis necesita una buena cantidad de iluminación para desarrollarse y producir nuevas flores.

Sus necesidades pueden cambiar dependiendo de la etapa en la que se encuentre:

Durante el crecimiento: necesita bastante luz, ya que utiliza su energía para producir nuevas hojas y desarrollar varas florales. Puede tolerar algunos rayos de sol que entren de manera moderada por una ventana.

Durante la floración: es preferible evitar el sol directo, especialmente durante las horas de mayor intensidad, para proteger las flores y prolongar su duración.

En condiciones favorables, una Phalaenopsis puede florecer durante varios meses. Sin embargo, las plantas que se comercializan en viveros suelen haber sido preparadas para florecer en diferentes épocas del año.

¿Cómo saber si una orquídea necesita agua?

Una de las mejores formas de determinar cuándo regarla es observar sus raíces, especialmente cuando la planta se encuentra en una maceta transparente.

El color puede funcionar como una señal sencilla:

Raíces verdes: indican que la planta todavía conserva suficiente humedad y no es necesario regarla.

Raíces grises, blancas o plateadas: señalan que ha llegado el momento de proporcionarle agua.

Esta observación es más útil que seguir un calendario rígido, ya que la frecuencia de riego puede cambiar dependiendo de la temperatura, la humedad y las condiciones del lugar donde se encuentre la planta.

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¿Cuál es la forma correcta de regar una orquídea?

Una alternativa práctica consiste en realizar el riego por inmersión. Para hacerlo, coloca la maceta en un recipiente con agua durante aproximadamente 10 a 15 minutos.

Después, retírala y permite que todo el exceso de agua salga por los orificios de drenaje antes de volver a colocarla en su sitio.

Es importante que el agua no permanezca acumulada en el recipiente o en la maceta, ya que las raíces necesitan ventilación y periodos en los que puedan secarse parcialmente.

¿Por qué no se deben mojar las hojas de la orquídea?

Durante el riego también es importante tener cuidado con las hojas y, especialmente, con la zona central de la planta. La acumulación de agua en estos puntos puede favorecer la aparición de hongos y otros problemas.

Por eso, después de regarla, lo recomendable es asegurarse de que la planta quede bien escurrida y que no haya agua estancada entre sus hojas.

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¿Cuál es el error que puede provocar que las raíces se pudran?

El exceso de agua es uno de los principales enemigos de las orquídeas. Cuando las raíces permanecen constantemente húmedas y no cuentan con suficiente ventilación, pueden comenzar a deteriorarse.

La humedad excesiva crea condiciones favorables para la aparición de hongos y bacterias, lo que puede provocar que las raíces se debiliten y eventualmente se pudran.

Por esta razón, regar la planta cada cierto número de días sin revisar primero sus raíces puede convertirse en un error.

Uno de los efectos que pueden observarse es el deterioro o caída de los botones florales antes de que lleguen a abrir.

Por ello, una vez encontrado un espacio con buena iluminación, temperatura estable y condiciones adecuadas, es preferible evitar moverla constantemente.

Observar la planta antes de regarla puede marcar una gran diferencia. En lugar de agregar agua por rutina, revisar el estado de sus raíces permitirá saber si realmente la necesita y ayudará a evitar uno de los problemas más comunes: el exceso de humedad.