Acné hormonal: ¿qué deberías comer y qué alimentos conviene limitar? La ciencia responde

El acné puede convertirse en una preocupación incluso después de la adolescencia. Para algunas personas, los brotes aparecen o se intensifican en la edad adulta y pueden coincidir con cambios hormonales.

Ante esta situación, la alimentación suele generar dudas: ¿hay alimentos que empeoran las lesiones?, ¿es necesario eliminar los lácteos?, ¿qué conviene comer para cuidar la piel?

Aunque la dieta no es la única causa del acné ni existe un régimen alimentario capaz de eliminarlo por sí solo, algunas investigaciones han encontrado una posible relación entre determinados patrones de alimentación y la aparición o intensidad de los brotes.

Por ello, si tienes acné hormonal, una alimentación variada y equilibrada puede formar parte del cuidado de la piel, mientras que los casos persistentes, dolorosos o profundos requieren valoración de un dermatólogo.

¿Cómo eliminar las moscas del desagüe y evitar que regresen a tu casa? Canva

¿Qué es el acné hormonal y cómo puede relacionarse con la alimentación?

El acné aparece cuando los folículos pilosos se obstruyen con grasa y células muertas. A este proceso se suman factores como la inflamación y los cambios hormonales.

De acuerdo con Mayo Clinic, los andrógenos pueden estimular las glándulas sebáceas y aumentar la producción de sebo. Este mecanismo ayuda a explicar por qué los cambios hormonales pueden favorecer los brotes, incluso en personas adultas.

La alimentación también forma parte de los factores que se han estudiado en relación con el acné. Algunas investigaciones han analizado si los alimentos que elevan con rapidez la glucosa en sangre pueden influir en procesos relacionados con la aparición de lesiones.

Una revisión publicada en Journal of Drugs in Dermatology analizó distintos estudios sobre dieta y acné. Los autores encontraron una posible asociación entre una mayor carga glucémica y el acné, aunque calificaron el efecto como modesto y señalaron que todavía hacen falta más investigaciones.

Esto significa que una persona con acné hormonal no necesita seguir una dieta extrema. El objetivo debe ser mejorar el patrón alimentario completo y observar si determinados hábitos coinciden con un aumento de los brotes.

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¿Qué alimentos conviene limitar si tienes acné hormonal?

Uno de los principales aspectos que puedes revisar es el consumo frecuente de alimentos con una elevada carga glucémica.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) explica que algunos estudios han encontrado una relación entre las dietas con una carga glucémica alta y una mayor cantidad de lesiones de acné.

Entre los alimentos que pueden elevar con rapidez la glucosa se encuentran algunos productos elaborados con harinas refinadas, dulces, bebidas azucaradas y ciertos alimentos ultraprocesados.

La recomendación, sin embargo, no consiste en prohibir por completo estos productos. Lo más razonable es reducir su consumo habitual, sobre todo cuando forman una parte importante de la alimentación diaria.

Una dieta con menor carga glucémica puede incluir más verduras, leguminosas, algunas frutas y cereales con mayor contenido de fibra. La AAD señala que ciertos estudios han observado una disminución de las lesiones de acné con este tipo de alimentación, aunque también reconoce que otras investigaciones no han encontrado la misma relación.

Por ello, no existe evidencia suficiente para afirmar que comer un alimento determinado provocará un brote de forma inmediata. El patrón de alimentación y las características individuales tienen mayor importancia.

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¿Los lácteos pueden empeorar el acné hormonal?

La leche y el acné también forman parte de las preguntas frecuentes entre quienes buscan una dieta para el acné hormonal.

La AAD señala que algunos estudios han encontrado una asociación entre el consumo de leche de vaca y la presencia de acné. Esta relación se ha observado con diferentes tipos de leche, incluida la descremada.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas con acné deban dejar de consumir lácteos. La misma institución destaca que no existen estudios que hayan demostrado que el yogur o el queso aumenten los brotes de acné.

Una revisión publicada en Nutrients también encontró asociaciones entre el consumo de productos lácteos y el acné, aunque sus investigadores identificaron diferencias importantes entre los estudios analizados.

Estos resultados deben interpretarse con cautela. La evidencia disponible no permite afirmar que los lácteos sean una causa directa del acné en todas las personas.

Si notas que determinados alimentos coinciden de forma repetida con un aumento de los brotes, lo ideal es comentarlo con un dermatólogo o un profesional de nutrición antes de eliminar un grupo de alimentos de la dieta.

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¿Qué alimentos puedes incluir en una dieta para cuidar la piel?

Más que buscar alimentos que funcionen como un tratamiento contra el acné, conviene construir una alimentación equilibrada.

La AAD señala que los patrones alimentarios con menor carga glucémica pueden incluir verduras, algunas frutas, frijoles y avena cortada. Estos productos pueden formar parte de comidas completas junto con fuentes adecuadas de proteína y grasas saludables.

Una alimentación variada puede incluir:

Verduras: procura incorporar diferentes tipos y colores a las comidas.

Frutas enteras: aportan fibra y otros nutrientes; además, son una alternativa frente a las bebidas con azúcares añadidos.

Leguminosas: frijoles, lentejas y garbanzos aportan fibra y proteína vegetal.

Cereales integrales: pueden sustituir algunas opciones elaboradas con harinas refinadas.

Fuentes de proteína: pescado, huevo, pollo, leguminosas u otras alternativas de acuerdo con las necesidades individuales.

Grasas saludables: aguacate, semillas y frutos secos pueden formar parte de una dieta equilibrada.

La intención no es convertir estos alimentos en un tratamiento para el acné. No existe evidencia suficiente para afirmar que un alimento específico pueda limpiar la piel o eliminar las lesiones.

De hecho, Mayo Clinic señala que todavía se necesitan más investigaciones para determinar con precisión qué papel tiene la alimentación en el desarrollo del acné.

Por eso, una estrategia más adecuada consiste en disminuir el exceso de productos con azúcares añadidos y carbohidratos refinados, mientras aumenta la variedad de alimentos ricos en fibra y nutrientes.

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¿Cambiar la dieta es suficiente para controlar el acné hormonal?

Aunque mejorar la alimentación puede ser parte del cuidado de la piel, cambiar la dieta por sí solo no garantiza el control del acné hormonal.

El acné tiene diferentes factores relacionados. Las hormonas, la producción de sebo, la obstrucción de los folículos, la inflamación, determinados medicamentos y otros elementos pueden participar en su aparición.

Mayo Clinic explica que los cambios hormonales pueden favorecer el acné y que este problema también puede persistir o aparecer durante la edad adulta.

La AAD también advierte que una modificación de la dieta no sustituye el tratamiento médico. Para controlar el acné pueden ser necesarios productos tópicos o medicamentos, de acuerdo con el tipo y la gravedad de las lesiones.

Además, las guías actualizadas de la Academia Estadounidense de Dermatología señalan que la evidencia disponible todavía es insuficiente para establecer recomendaciones específicas sobre cambios en la dieta como tratamiento del acné.

Por ello, si los brotes son constantes, producen dolor, aparecen lesiones profundas o dejan manchas y cicatrices, es importante acudir con un dermatólogo.

La alimentación puede acompañar el cuidado de la piel, pero no debe convertirse en una lista de prohibiciones. Reducir el consumo frecuente de productos con una elevada carga glucémica y mantener una dieta variada puede ser una estrategia razonable, pero cada persona puede responder de manera diferente

Si el acné hormonal persiste o afecta la calidad de vida, la atención dermatológica debe ocupar un lugar central. Una buena alimentación puede acompañar el proceso, pero no sustituye un diagnóstico ni un tratamiento profesional.