¿Sin desayuno y directo al gimnasio? Este error puede afectar tu rendimiento sin que lo notes

Algunas personas creen que entrenar con el estómago vacío ayuda a quemar más grasa, por lo que optan por hacer ejercicio sin desayunar o después de pasar varias horas sin comer. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no siempre mejora el rendimiento y, en algunos casos, puede ser contraproducente.

La alimentación previa al ejercicio desempeña un papel fundamental para que el organismo cuente con la energía suficiente y los músculos funcionen de manera eficiente. Además, elegir los alimentos adecuados favorece una mejor recuperación una vez que termina la actividad física.

Alimentos que puedes comer antes de entrenar Canva

¿Por qué no es recomendable entrenar en ayunas en todos los casos?

El cuerpo utiliza principalmente los carbohidratos almacenados en forma de glucógeno para obtener la energía necesaria durante el ejercicio. Cuando una persona permanece muchas horas sin comer, esas reservas disminuyen, por lo que es más probable que aparezca el cansancio antes de finalizar la rutina.

De acuerdo con Mayo Clinic, consumir carbohidratos antes de realizar actividad física ayuda a mantener los niveles de energía y permite sostener entrenamientos de mayor duración o intensidad.

En cambio, hacer ejercicio en ayunas puede ocasionar debilidad, dificultad para concentrarse e incluso mareos, especialmente durante actividades cardiovasculares o sesiones de fuerza.

Aunque algunas investigaciones han encontrado que entrenar en ayunas aumenta el uso de grasa como fuente de energía, esto no significa que exista una mayor pérdida de grasa corporal a largo plazo.

Diversos especialistas coinciden en que los resultados dependen del balance energético total, la alimentación diaria y el tipo de ejercicio, por lo que esta estrategia no representa una ventaja para todas las personas.

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Los mejores alimentos para comer antes de entrenar y tener más energía

La comida previa al entrenamiento debe ser fácil de digerir y aportar, principalmente, carbohidratos, acompañados de una cantidad moderada de proteína. Esta combinación proporciona energía para la actividad física y ayuda a proteger la masa muscular.

Entre las opciones recomendadas por especialistas destacan:

Plátano

Avena preparada con leche o bebida vegetal

Yogur natural con fruta

Pan integral con crema de cacahuate

Manzana

Smoothie de fruta

Cereal integral bajo en azúcar

Barra de granola baja en grasa

Si el entrenamiento comenzará tres o cuatro horas después de comer, también es posible elegir una comida más completa, por ejemplo:

Arroz con pollo

Pasta acompañada de proteína magra

Papa cocida con pescado o pollo

Tortillas de maíz con pollo y verduras

Las recomendaciones de la Academy of Nutrition and Dietetics, el American College of Sports Medicine (ACSM) y Mayo Clinic coinciden en que una combinación adecuada de carbohidratos y proteínas mejora el rendimiento físico y favorece la recuperación muscular.

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¿Cuánto tiempo antes del ejercicio debes comer?

Además del tipo de alimentos, el momento en que se consumen también influye en el desempeño físico. Comer demasiado cerca del entrenamiento puede ocasionar molestias digestivas, mientras que pasar muchas horas sin ingerir alimentos puede reducir la disponibilidad de energía.

Mayo Clinic recomienda los siguientes tiempos:

Una comida abundante entre tres y cuatro horas antes del ejercicio

Una comida ligera entre dos y tres horas antes

Un refrigerio pequeño entre 30 y 60 minutos antes si no fue posible realizar una comida completa

Cada organismo responde de manera distinta, por lo que también conviene identificar qué alimentos resultan más cómodos antes de entrenar. Algunas personas toleran mejor frutas o yogur, mientras que otras prefieren avena o pan integral.

La hidratación también merece especial atención. Beber suficiente agua antes, durante y después del ejercicio ayuda a mantener el rendimiento físico y la capacidad de concentración. Incluso una deshidratación leve puede afectar el desempeño y aumentar la sensación de fatiga.

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¿Qué alimentos debes evitar antes de ir al gimnasio?

Así como existen alimentos que favorecen el rendimiento, también hay opciones que pueden dificultar el entrenamiento debido a que retrasan la digestión o provocan molestias gastrointestinales.

Los especialistas recomiendan evitar antes del ejercicio:

Alimentos fritos

Comida rápida

Embutidos

Platillos con alto contenido de grasa

Alimentos muy condimentados o picantes

Dulces con exceso de azúcar

Bebidas alcohólicas

Además, consumir porciones demasiado grandes poco antes de la actividad física puede generar pesadez, náuseas, reflujo o malestar estomacal, lo que dificulta completar la rutina con comodidad.

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¿Algunas personas sí pueden entrenar en ayunas?

Entrenar en ayunas puede ser una alternativa para algunas personas sanas que realizan ejercicio aeróbico de baja intensidad y corta duración, como caminar o trotar a un ritmo moderado.

No obstante, esta decisión debe adaptarse a las condiciones de cada persona y, de ser posible, contar con la orientación de un profesional de la salud o de un nutriólogo deportivo.

En cambio, quienes practican entrenamiento de fuerza, ejercicios de alta intensidad o deportes de resistencia suelen obtener mejores resultados cuando consumen alimentos antes de iniciar la actividad, ya que requieren una mayor disponibilidad de energía para mantener el rendimiento y favorecer la recuperación muscular.

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Las personas que viven con diabetes u otras enfermedades metabólicas deben consultar con su médico antes de hacer ejercicio en ayunas, ya que esta práctica puede aumentar el riesgo de presentar alteraciones en los niveles de glucosa.

No existe una regla universal sobre comer o no antes de entrenar. La mejor estrategia depende del tipo de ejercicio, la intensidad de la actividad, el estado de salud y los objetivos de cada persona.

Sin embargo, la evidencia científica respalda que una alimentación adecuada antes del entrenamiento ayuda a mejorar el rendimiento, reduce el riesgo de fatiga y favorece una recuperación más eficiente.

Acompañar estos hábitos con una buena hidratación y una dieta equilibrada continúa siendo la mejor forma de obtener beneficios tanto para el desempeño físico como para la salud.