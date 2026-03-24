ZZ Top anuncia conciertos en México: fechas y cuándo comprar boletos 

ZZ Top es una de las bandas de rock más icónicas y hay buenas noticias para todos sus fans en México, ya que la agrupación regresará a México después de varios años de no pisar tierras aztecas.

Si no te quieres perder a ZZ Top en México, aquí te contamos todos los detalles, ya que la banda dará no uno, sino tres conciertos. Aquí te compartimos las fechas y cuándo podrás comprar tus boletos.

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¿Cuándo y dónde se presentarán ZZ Top en México?

ZZ Top llegarán a México y se presentarán en diferentes ciudades del país, por lo que la mayoría de sus fans mexicanos podrán verlo en alguno de sus shows.

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Aquí te compartimos las ciudades, fechas y recintos en los que la banda dará algún show de su gira The Elevation Tour en México.

9 de noviembre- Auditorio Telmex en Guadalajara

11 de noviembre- Auditorio Nacional en CDMX

13 de noviembre- Auditorio Banamex en Monterrey

¿Cuándo es la preventa de boletos para ZZ Top en México?

Si no te quieres perder el regreso de ZZ Top a México, te contamos que la venta de boletos para sus shows ocurrirá dentro de unos días.

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Por ahora se ha confirmado que habrá una preventa Banamex, es decir, aquellos que sean clientes de este banco y cuenten con una tarjeta de crédito o débito emitida por esta institución bancaria podrán ser los primeros en adquirir sus entradas.

Anota la fecha porque será el 26 de marzo a las 10:00 AM cuando se inicie la preventa en Ticketmaster.

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Por otra parte, si no cuentas con una tarjeta de este banco, no te preocupes, ya que en la venta general podrás adquirir tus boletos con cualquier plástico. Esta venta se realizará el 27 de marzo a las 10:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos, pero se espera que Ocesa los revele unas horas antes de que comience la preventa.

PJG